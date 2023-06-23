Бедным странам направят дополнительно 200 млрд долларов
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На финансовом саммите в Париже бедным странам обещали увеличить поддержку от банков развития и промышленно развитых государств. Предполагается, что объем кредитов увеличится примерно на 200 миллиардов долларов.

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Бедные и зачастую имеющие большую государственную задолженность страны получат в течение следующих десяти лет значительно больше кредитов от банков развития. Ожидается, что объем кредитов увеличится примерно на 200 миллиардов долларов, сообщает Reuters в пятницу, 23 июня, со ссылкой на итоговое заявление проходившего в Париже саммита по новому глобальному финансовому пакту.

Кроме того, развивающимся странам также было обещано, что более богатые государства будут ежегодно выделять 100 миллиардов долларов; по словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, достигнута договоренность предоставлять эту сумму на защиту климата в бедных странах в виде специальных прав заимствования (англ. Special Drawing Rights, SDR), что было обещано еще в 2021 году. В то же время агентство AFP передает, что саммит завершился без новых совместных обязательств.

Необходимость реформировать международную финансовую архитектуру

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что принимавшие участие во встрече главы государств и правительств более 40 стран сходятся во мнении о необходимости реформирования международной финансовой архитектуры. "Финансовая система должна стать более эффективной и справедливой", — приводит его слова агентство AFP.

Макрон выступил за то, чтобы как можно больше стран ввели налоги на финансовые операции, авиаперелеты и морские перевозки. "Международных налогов в отдельных странах недостаточно", — подчеркнул он на встрече, на которой обсуждались новые способы финансирования мер по защите климата в наиболее пострадавших странах.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с изменением климата. "Речь идет о том, чтобы тем, кто сталкивается с наибольшими трудностями, не приходилось в одиночку бороться со стихийными бедствиями", — заявил он незадолго до завершения саммита.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли призвала к радикальной перестройке международной финансовой архитектуры, а также к тому, чтобы странам, страдающим от природных катаклизмов, было разрешено приостановить выплаты по долгам.

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