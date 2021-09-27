Беглый президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о взломе его страницы на Facebook
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в своем твиттере о взломе его страницы на Facebook.

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Он подчеркнул, что сообщения, опубликованные от его лица со вчерашнего дня, следует считать недействительными до восстановления доступа к аккаунту.

Ранее в понедельник в фейсбуке на странице Гани появилось обращение к международному сообществу с призывом сотрудничать с пришедшим к власти "Талибаном" (террористическое движение, запрещенное в РФ).

"Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не дистанцироваться от афганского народа", - говорится в сообщении.

Гани и многие другие политики бежали из Афганистана после того, как талибам удалось взять под свой контроль большую часть страны в августе.

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана боевики движения "Талибан" в августе захватили почти все провинции страны, завладев 15 августа ее столицей - Кабулом. Президент Гани и многие из членов его кабинета бежали из страны.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Афганистан Талибан
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