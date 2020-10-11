БелАЭС начал работу: запустили первый энергоблок

В первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) началась управляемая цепная реакция деления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимальный контролируемый уровень мощности (…) Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", — отметили в ведомстве.

В ближайшее время на объекте проведут ряд исследований для подтверждения надежности системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки, добавили в министерстве.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в случае запуска БелАЭС в Островце Латвия откажется от покупки электроэнергии в соседней республике. Таким образом республика присоединится к соседней Литве, где еще три года назад парламент назвал БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью.

БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области на деньги России (90 процентов), которая в 2011 году выдала Белоруссии кредит в 10 миллиардов долларов сроком на 25 лет. Начать его выплату Минск должен после ввода объекта в эксплуатацию. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году.