БелАЭС в Островце - угроза для ЕС. Почему Европарламент против проекта?
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Европарламенте Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце считают источником угрозы для Евросоюза. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании Европарламента в четверг, 11 февраля. За нее проголосовали 642 евродепутата, против были 29 парламентариев, еще 21 — воздержался, сообщает корреспондент DW.

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БелАЭС — угроза для безопасности и здоровья в ЕС

"Европарламент с обеспокоенностью отмечает, что электростанцию строят как геополитический проект Беларуси и России, и что ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для безопасности, здоровья и защиты окружающей среды в странах-членах ЕС", — говорится в резолюции, автором которой является румынский евродепутат Кристиан-Сильвиу Бушой из фракции Европейской народной партии (ЕНП).

В Европарламенте также обеспокоены "поспешным" введением БелАЭС в эксплуатацию. По мнению евродепутатов, станция "не соответствует лучшим международным стандартам защиты окружающей среды и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ". Напомним, что власти Беларуси настаивают на том, что АЭС соответствует международным стандартам. В Европарламенте же считают, что Беларусь "избирательно" подходит к стандартам МАГАТЭ и ЕС.

В резолюции уточняется, что БелАЭС находится лишь в 50 километрах от Вильнюса, а также близко расположена к другим странам ЕС — Польше, Латвии и Эстонии. Кроме того, проект реализуется, несмотря на протесты граждан Беларуси и белорусских неправительственных организаций, добавляют евродепутаты. Также резолюция напоминает об инцидентах в конце 2020 года — взрывах четырех трансформаторов и повреждении системы охлаждения, а также восьми известных инцидентах во время строительства АЭС.

Как оценивают БелАЭС европейские эксперты

Принятие резолюции прошло на фоне миссии экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии на БелАЭС. Она состоялась 9-10 февраля. Эксперты представляют несколько стран ЕС и Украину. Они должны были проверить выполнение основных рекомендаций по улучшению безопасности БелАЭС, подготовленных ENSREG в 2018 году по итогам стресс-теста электростанции в Островце. Эта миссия должна была пройти еще в декабре 2020 года, но она не состоялась, потому что представители Беларуси не приняли участие в подготовительной видеоконференции . Результаты миссии должны быть опубликованы в начале марта.

В резолюции Европарламента приветствуют эту миссию и подчеркивают, что все вопросы безопасности должны быть решены перед началом коммерческой эксплуатации БелАЭС, запланированной на март. Евродепутаты сожалеют о таком "поспешном" запуске и призывают Еврокомиссию добиться от властей Беларуси отложить этот старт до того момента, "пока все рекомендации ЕС по итогам стресс-теста не будут целиком выполнены, все необходимые усовершенствования безопасности не будут готовы, а белорусское общество и соседние страны не будут надлежащим образом проинформированы о принятых мерах".

В Европарламенте напомнили о том, что страны Балтии, чьи энергосистемы работают синхронно с Беларусью и Россией, остановили коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси. DW ранее объясняла, как это работает. В резолюции же отмечают, что электричество из Беларуси до сих пор может попадать на рынок стран Балтии через российские сети. Из-за этого Европарламент призвал Еврокомиссию разработать и предложить меры, которые бы не допустили попадания электроэнергии с БелАЭС в Латвию, Литву и Эстонию.

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