Беларусь: более 900 уголовных дел против несогласных с итогами выборов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В последние шесть месяцев в Беларуси были заведены более 900 уголовных дел против оппозиционных кандидатов в президенты, активистов их штабов и участников мирных акций протеста. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна" в четверг, 12 ноября.

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По его данным, большинство из дел возбуждены по таким статьям уголовного кодекса, как массовые беспорядки, организация или активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок, насилие или угроза применения насилия против правоохранителей, сопротивление лицу, охраняющему общественный порядок, а также уклонение от уплаты налогов. Оппозиционеров преследуют также по статьям УК о клевете, хулиганстве и другим.

Список из 456 преследуемых за протесты дополняется

На сайте "Весны" опубликован список из 456 имен и фамилий людей из разных городов Беларуси, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. 98 человек из этого списка признаны политическими заключенными, отмечают правозащитники. Сведения собраны на момент 5 ноября, они будут обновляться и дополняться.

В Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, начались массовые протесты и забастовки, в ходе которых были задержаны более 16 тысяч человек. Эти акции носят мирный характер, тогда как сотрудники милиции применяют к их участникам насилие, в том числе избивают задержанных. Протестующие выступают против фальсификации итогов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Александр Лукашенко Беларусь
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