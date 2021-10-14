Беларусь больше не будет принимать граждан, нелегально попадавших в Евросоюз через ее территорию
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Соглашение о реадмиссии, в соответствии с которым Беларусь должна была принимать граждан, попадавших без разрешения в Евросоюз через ее территорию, расторгнуто в ответ на санкции ЕС.

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Александр Лукашенко подписал закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ опубликован на белорусском национальном интернет-портале в четверг, 14 октября.

"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", — говорится в тексте закона.

В ответ на "недружественные действия" Евросоюза

Соответствующий законопроект Лукашенко внес на рассмотрение парламента Беларуси в сентябре, а 4 октября он был одобрен парламентариями. Как отмечено пресс-службой Лукашенко, этот документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", принятые Евросоюзом и его государствами-членами в отношении республики.

Он предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с сообществом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. В соответствии с действовавшим соглашением Беларусь должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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