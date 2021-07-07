Беларусь до минимума сократит диппредставительство Литвы
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Власти Беларуси объявили о том, что до минимума сокращают дипломатическое представительство Литвы в стране. Соответствующее заявление МИДа Беларуси появилось на сайте ведомства во вторник, 6 июля. Это решение было принято в ответ на предоставление Литвой офису лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской дипломатического статуса, о чем стало известно в понедельник.

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МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Асту Андрияускене и указал ей "на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур" "официальным дипломатическим статусом". Литовская сторона, по мнению официального Минска, "сама подтвердила авторство и "принадлежность" инициативы по созданию, продвижению и финансированию" офиса Тихановской и таким образом осуществляет "иллюзорную попытку сформировать параллельную реальность".

Литва — первая страна ЕС, выступившая с подобной инициативой "Благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально", — отметила в этой связи Тихановская.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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