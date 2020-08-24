Беларусь: Глава МИД Германии призвал Лукашенко признать реальность

Австрийские власти объявили одного из российских дипломатов персоной нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии в понедельник, 24 августа. Представитель МИД отказался сообщить подробности, указав лишь, что сотрудник посольства России совершил действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

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После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных, выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. DW следит за событиями понедельника, 24 августа.

++22.00++

Власти Чехии предложили оппозиционным активистам в Беларуси финансовую и медицинскую помощь. Правительство решило перечислить в Фонд солидарности с народом Беларуси около 400 тысяч евро. Как заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, "белорусы должны получить право свободно решать вопросы своего будущего". Средства из фонда планируется предоставить жертвам полицейского насилия и пыток, а также тем, кто потерял работу из-за участия в протестах. МВД Чехии, сообщает dpa, также прорабатывает программу медицинской помощи. Демонстранты, пострадавшие от полицейского насилия в ходе акций протеста, могут быть привезены в Чехию, где пройдут бесплатный курс лечения.

++21.30++

Тысячи протестующих, по данным интернет-портала "Хартия-97" собрались на митинг на площади Независимости в Минске. Участники призвали минчан собираться вечером в 19.00 каждый день. "Нам нельзя отступать, нельзя сдавать позиции. Мы будем выходить на эту площадь каждый вечер — до победы. Встретимся завтра здесь в 19.00. Приглашайте друзей и знакомых, берите флаги и приходите", — сказал ведущий митинга. Несколько человек были задержаны. После завершения митинга колонна протестующих прошла по проспекту Независимости, громко скандируя "Каждый день!"

++20.55++

Задержанную сегодня члена Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову перевели из РУВД в изолятор временного содержания в переулке Окрестина в Минске. Об этом заявили в Координационном совете (КС) оппозиции. Информации о местонахождении задержанного вместе с Ковальковой члена КС Сергея Дылевского до сих пор нет. Активистов задержали утром у проходных Минского тракторного завода.

++20.20++

Сопредседатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун освобожден из-под стражи. Это активист по телефону подтвердил корреспонденту DW в Беларуси. Ранее сегодня коллеги по стачкому сообщили журналистам, что Бокун не выходит на связь. Позднее представитель УВД Минского облисполкома пояснил, что активист находится в Солигорском РОВД, в отношении него открыто административное дело по статье о нарушении порядка организации массовых мероприятий. Стачком "Беларуськалия" выдвинул властям ультиматум: если милиция не освободит Анатолия Бокуна, то шахтеры соберутся у Солигорского РОВД. От здания милиции активисты проследовали к районному суду. Обстоятельства освобождения Бокуна пока не ясны, сам он от комментариев отказался, сославшись на усталость.

++19.40++

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня уволен со своей должности указом Александра Лукашенко. Ранее дипломат записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты, и подал заявление об отставке.

++18.40++

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич вызвана в Следственный комитет Республики Беларусь по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила пресс-служба совета. Писательница должна явиться в Следком 26 августа. "Светлана планирует пойти", — цитирует представителей совета агентство ТАСС.

++18.10++

Более 800 жителей Гомеля подали заявление в Следственный комитет Беларуси с требованием возбудить уголовные дела по фактам милицейского насилия во время акций протеста после президентских выборов в стране. Об этом сообщает местный ресурс "Сильные новости", выложивший фотографию с акции. Гомельчане просят возбудить уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса республики против руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД администраций районов, ответственных за незаконные действия своих подчиненных, а также в отношении лиц, непосредственно участвующих в применении пыток в отношении задержанных.

++17.40++

Правительство ФРГ требует от белорусских властей разъяснить сообщения о том, что некоторые участники протестов, считавшиеся пропавшими, были найдены мертвыми. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он в очередной раз призвал Минск отказаться от полицейского насилия против участников протестных акций. Заключенные, отстаивавшие свои демократические права, должны были бы немедленно освобождены, подчеркнул Зайберт. Правительство ФРГ отмечает, что уровень репрессий в последние дни вновь заметно повысился и считает, что выходом из кризиса мог бы стать диалог власти и гражданского общества.

++17.20++

Состоялся очередной телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Как отмечает пресс-служба Кремля, Лукашенко проинформировал о предпринимаемых мерах по нормализации обстановки в Беларуси. "Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции", — указано в сообщении.

В свою очередь, по данным агентства БелТА, достигнута договоренность о том, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в России. Беларусь также станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.

++16.50++

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Как указывает Telegram-канал "Страна для жизни", обсуждались вопросы политического кризиса в Беларуси. "Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его", — отметила Светлана Тихановская. Она также подчеркнула, что оппозиционные силы готовы к разрешению политического кризиса путем диалога. "Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций в целях содействия диалогу", — отметила она, призвав все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

В свою очередь Стивен Биган во время пресс-конференции с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом выразил уверенность в возможности достижения результата, который бы устроил все стороны продолжающегося в Беларуси политического кризиса, добавив, однако, что "США не могут и не будут влиять на ход событий в Беларуси". "Это право белорусского народа", — отметил дипломат.

++16.15++

Житель Санкт-Петербурга Михаил Дорожкин, пропавший в Минске 9 августа, накануне выпущен из центра изоляции правонарушителей и 24 августа благополучно вернулся домой в Санкт-Петербург. По данным пресс-секретаря посольства РФ в Беларуси Алексея Маскалева, Дорожкин — последний гражданин РФ, находившийся в заключении в связи с протестными акциями в республике. Официальных данных о других россиянах, которые могли бы быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находятся в местах временного содержания, у посольства нет, заявил он агентству РИА "Новости".

В свою очередь Дорожкин рассказал белорусскому изданию "Наша Нива" о своем задержании, о том, как его скрывали от российских дипломатов, об избиениях участников протеста силовиками. " Украинцев били с собой жесткостью: мол, они якобы "привезли сюда Майдан", — пояснил он.

++15.45++

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал белорусского президента Александра Лукашенко признать реальность происходящего в Беларуси. "Лукашенко должен после этих выходных, полных протестов, признать реальность происходящего на улицах своей страны, и реальность, сформировавшуюся в умах людей", — заявил глава немецкой дипломатии во время визита в Украину.

Маас призвал белорусское правительство "не применять силу и защищать права демонстрантов". Он также потребовал от России использовать свое влияние на Лукашенко для разрешения политического кризиса в стране.

++15.15++

По итогам протестных митингов, прошедших в Беларуси 23 августа, МВД республики составило 79 административных протоколов о нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, отметив, что участие в массовых беспорядках грозит их участникам лишением свободы на срок до 15 лет.

Согласно оценкам МВД, воскресный митинг в Минске собрал около 20 тыс человек, на аналогичные акции в Бресте и Гродно вышли не более трех тысяч человек. В то же время, по данным независимых источников, накануне в акции в столице республики приняли участие минимум 150 тыс протестующих.

++14.40++

Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун не выходит на связь после прихода в отделение милиции, сообщает Tut.by. В Telegram-канале стачкома сообщается, что Бокун был задержан. Позднее представитель УВД Минского облисполкома объяснил, что мужчина добровольно прибыл в Солигорский РОВД, и в отношении Бокуна открыто административное дело по статье о нарушении порядка организации массовых мероприятий.

++14.05++

Для украинского государства является неприемлемым применение насилия против протестующих, и для Украины важна независимая, демократическая Беларусь, а не персоны, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина категорически не приемлет насилия над протестующими. Украина — это страна, в которой право на протест является практически священным. Нам чрезвычайно важна независимая, демократическая Беларусь и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси, является второстепенной", — заявил Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Масом по итогам состоявшихся переговоров в понедельник в Киеве.

++12.50++

В Координационном совете белорусской оппозиции уверены, что на фоне массовых акций власть будет вынуждена пойти на диалог с обществом. "Абсолютно очевидно, что власть очень сильно боится собственного народа и мнения большинства. Настанет момент, когда им придется смириться и пойти на диалог с собственным народом. Мы готовим все инструменты, чтобы эту волю большинства власть могла услышать", — заявила журналистам член президиума КС Мария Колесникова.

++12.10++

В министерстве обороны Беларуси заявили о перехвате ВВС и войсками ПВО "зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", который был запущен, по данным ведомства, с территории Литвы. Попытка "нарушить воздушное пространство Беларуси в Ошмянском районе", граничащем с Литвой, по утверждению Минобороны, произошла 23 августа около 19.30. "Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил по ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны во время проведения акции "Путь свободы". "Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", — сообщил в понедельник агентству BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс. По его словам, вертолет был виден у Мядининкая.

++11.45++

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский задержаны на проходной Минского тракторного завода. Сотрудники ОМОНа поместили их в автозак и увезли.

++11.30++

Александр Лукашенко в ходе встречи с министром образования Беларуси Игорем Карпенко заявил, что в школах страны не должны работать те, кто не следует государственной идеологии. По словам политика, в республике государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны", — приводит слова президента государственное агентство БелТА.

++10.50++

"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, — заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте во время прошедшей в воскресенье акции "Путь свободы". По ее словам, которые цитирует 24 августа Tut.by, в отношении официальных представителей Беларуси необходимо применить не только политические, но и экономические санкции.

"Сейчас, после такого массового применения жестокой силы против своего народа, которое рано или поздно будет оценено как преступление против человечности, я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верны нашей свободе и пройденному пути", — подчеркнула Грибаускайте.

В акции приняли участие почти 50 000 человек, которые встали живой цепью от Вильнюса до белорусской границы.

++07.30++

В МИД Украины ответили официальному Минску на реплику по поводу "заезженных советов". "Для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда", — говорится в заявлении МИД Украины. В Киеве пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

В конце минувшей недели президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews высказал свое мнение по поводу того, что необходимо сделать Лукашенко. В МИД Беларуси в ответ заявили, что наша страна нуждается в поддержке и понимании, а не "заезженных советах".

++03.50++

На 24 августа запланирована встреча в Вильнюсе кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в ее штабе.

++01.30++

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса. В письме к Александру Лукашенко действующий глава организации, премьер Албании Эди Рама и его преемница, глава МИД Швеции Анн Линде, заявляя, что ОБСЕ "пристально и с обеспокоенностью" следит за происходящим в Беларуси, указывают, что готовы приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся в ней ситуации и обсудить насущные вызовы. Первый раз о предложении посредничества Рама и Линде говорили 17 августа, до сих пор оно не было принято.