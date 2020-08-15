Беларусь. Главное за субботу. Как на самом деле погиб активист, Путин может прийти на помощь Лукашенко

В Минске проходят траурные акции в память Александра Тарайковского. Он погиб во время протестов 10 августа. Телеграм-канал Euroradio в субботу опубликовал видео момента смерти активиста.

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МВД Беларуси объявило в розыск основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, а президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия "при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси".

Видео гибели активиста и массовая акция в его честь

В субботу в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским. Он погиб на акции протеста в столице Беларуси 10 августа.

По данным МВД Беларуси Александр Тарайковский погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.

Телеграм-канал Euroradio в субботу опубликовал видео момента смерти Тарайковского. Судя по записи, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно.

По данным исследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Семья погибшего попросила протестующих не приходить в ритуальный зал, где состоялось прощание, чтобы остаться наедине с покойным. Об этом сообщала "Наша Нiва".

Несмотря на это, по данным наших корреспондентов, у ритуального зала на Ольшевского собрались сотни людей. Они поминают погибшего, требуя, чтобы против мирных граждан не применяли оружие и спецсредства. Сразу несколько людей, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си на месте прощания, признались, что не знали Тарайковского лично, но считают его героем.

Около полудня у метро "Пушкинская" в Минске, на месте гибели Тарайковского, также началась траурная акция.

По данным Tut.by там на ней собрались десятки тысяч людей.

Как пишет телеграм-канал Nexta.live, на Пушкинской собралось там много людей, что многие были вынуждены залезть на крышу. Участники акции скандировали "Верым, можам, пераможам!" и "Трибунал!".

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщал РБК, что не верит в официальную версию гибели сына, однако не будет подавать жалобу на действия силовиков.

Tut.by пишет об еще одном погибшем после задержания во время акции протеста. 15 августа семье умершего в Гомеле Александра Вихора отдали заключение о его смерти — с формулировкой "причина устанавливается". Он был задержан 9, а умер 11 августа. По официальной версии МВД, после задержания здоровье Александра резко ухудшилось и он впоследствии умер в больнице.

Критики Лукашенко объявлены в розыск. В России тоже

Создатель телеграм-канала Nexta — самого популярного сейчас источника информации о происходящем в Беларуси — Степан Путило объявлен в межгосударственный розыск.

Как сообщили в самом Nexta, Путило подозревают в организации массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Путило проживает в Польше с 2018 года.

Кроме того, уголовное дело возбудили против бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. По данным СМИ, его подозревают во взятке.

Цепкало сейчас находится на Украине, его жена — в России.

Имена Путило и Цепкало появились и в базе данных российского МВД. По всей видимости, это связано с договором о сотрудничестве правоохранительных органов Беларуси и России при розыске подозреваемых.

Акции в белорусских регионах и в Москве

Акции протеста в субботу прошли также в Гродно, Бобруйске, Бресте, Лиде, Жабинке и Гомеле. Некоторые акции собрали несколько тысяч человек, все они прошли спокойно.

У посольства Беларуси в Москве прошла акция солидарности с протестующими

По данным ТАСС, на акцию пришли около 400 человек. Большинство из собравшихся — молодежь. В руках у активистов цветы и воздушные шары белого цвета. Кроме этого, они держат длинную белую ленту, которая тянется вдоль всего строя.

По данным агентства, на акции полиция задержала молодого человека, еще одному вызвали скорую — он утверждал, что его избили у посольства ночью.

Лукашенко посовещался с Путиным

После полудня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент провел переговоры по телефону с Владимиром Путиным.

"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", — говорилось в сообщении.

Через несколько часов после этого появились уточнения от Кремля.

Там говорилось, что разговор состоялся по инициативе Лукашенко, который "информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов".

"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении на сайте президента России.

Вечером в субботу Лукашенко заявил, что Россия "при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси".

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит", — сказал Лукашенко (цитата по "Белта").

По данным источников Bloomberg, несмотря на заявления Лукашенко о том, что у него нет планов уезжать из страны, люди из его окружения обращались к представителям Кремля по поводу возможности бегства в Россию — в случае свержения.

"Некоторые в Кремле опасаются, что Лукашенко может быть лишен поста", — пишет агентство со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

15 августа Александр Лукашенко, которого ЦИК официально объявил победителем выборов, поручил подготовить документы для дальнейшей работы правительства.

В свою очередь, штаб Светланы Тихановской объявил о том, что начинает формировать координационный совет по передаче власти.

Поддержка от музыкантов

Еще несколько российских знаменитостей высказались о событиях в Беларуси.

Так, группа "Би-2" опубликовала обращение в поддержку протестующих. В нем они требуют прекратить насилие.

Вокалист группы Лева Би-2 родился в Минске, а гитарист Шура Би-2 — в Бобруйске.

Также обращение опубликовала певица Диана Арбенина.

Она напомнила, что ее родственники, в том числе отец, живут в Беларуси, а сама она родилась в Минской области.

"Я считаю своим долгом, как белорусска, поддержать белорусский народ…Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит физическая смерть, время не лечит", — говорит она в ролике.

Также 15 августа белорусский певец Макс Корж певец побывал у печально известного изолятора на улице Окрестина.

С 11 августа Коржа критиковали за пост в "Инстаграме", в котором он предлагал "тормозить движ" и не выходить на улицы.

Корж несколько раз переписывал пост и акцентировал внимание на том, что имел в виду "сегодняшний день", а не протесты в целом.

Белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную своей страны до ухода Александра Лукашенко с поста президента.