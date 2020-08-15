Беларусь. Главное за субботу. Как на самом деле погиб активист, Путин может прийти на помощь Лукашенко

В Минске проходят траурные акции в память Александра Тарайковского. Он погиб во время протестов 10 августа. Телеграм-канал Euroradio в субботу опубликовал видео момента смерти активиста.
МВД Беларуси объявило в розыск основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, а президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Россия "при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси".
Видео гибели активиста и массовая акция в его честь
В субботу в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским. Он погиб на акции протеста в столице Беларуси 10 августа.
По данным МВД Беларуси Александр Тарайковский погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.
Телеграм-канал Euroradio в субботу опубликовал видео момента смерти Тарайковского. Судя по записи, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно.
По данным исследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.
Семья погибшего попросила протестующих не приходить в ритуальный зал, где состоялось прощание, чтобы остаться наедине с покойным. Об этом сообщала "Наша Нiва".
Несмотря на это, по данным наших корреспондентов, у ритуального зала на Ольшевского собрались сотни людей. Они поминают погибшего, требуя, чтобы против мирных граждан не применяли оружие и спецсредства. Сразу несколько людей, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си на месте прощания, признались, что не знали Тарайковского лично, но считают его героем.
Около полудня у метро "Пушкинская" в Минске, на месте гибели Тарайковского, также началась траурная акция.
По данным Tut.by там на ней собрались десятки тысяч людей.
Как пишет телеграм-канал Nexta.live, на Пушкинской собралось там много людей, что многие были вынуждены залезть на крышу. Участники акции скандировали "Верым, можам, пераможам!" и "Трибунал!".
Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщал РБК, что не верит в официальную версию гибели сына, однако не будет подавать жалобу на действия силовиков.
Tut.by пишет об еще одном погибшем после задержания во время акции протеста. 15 августа семье умершего в Гомеле Александра Вихора отдали заключение о его смерти — с формулировкой "причина устанавливается". Он был задержан 9, а умер 11 августа. По официальной версии МВД, после задержания здоровье Александра резко ухудшилось и он впоследствии умер в больнице.
Критики Лукашенко объявлены в розыск. В России тоже
Создатель телеграм-канала Nexta — самого популярного сейчас источника информации о происходящем в Беларуси — Степан Путило объявлен в межгосударственный розыск.
Как сообщили в самом Nexta, Путило подозревают в организации массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Путило проживает в Польше с 2018 года.
Кроме того, уголовное дело возбудили против бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. По данным СМИ, его подозревают во взятке.
Цепкало сейчас находится на Украине, его жена — в России.
Имена Путило и Цепкало появились и в базе данных российского МВД. По всей видимости, это связано с договором о сотрудничестве правоохранительных органов Беларуси и России при розыске подозреваемых.
Акции в белорусских регионах и в Москве
Акции протеста в субботу прошли также в Гродно, Бобруйске, Бресте, Лиде, Жабинке и Гомеле. Некоторые акции собрали несколько тысяч человек, все они прошли спокойно.
У посольства Беларуси в Москве прошла акция солидарности с протестующими
По данным ТАСС, на акцию пришли около 400 человек. Большинство из собравшихся — молодежь. В руках у активистов цветы и воздушные шары белого цвета. Кроме этого, они держат длинную белую ленту, которая тянется вдоль всего строя.
По данным агентства, на акции полиция задержала молодого человека, еще одному вызвали скорую — он утверждал, что его избили у посольства ночью.
Лукашенко посовещался с Путиным
После полудня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский президент провел переговоры по телефону с Владимиром Путиным.
"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", — говорилось в сообщении.
Через несколько часов после этого появились уточнения от Кремля.
Там говорилось, что разговор состоялся по инициативе Лукашенко, который "информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов".
"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении на сайте президента России.
Вечером в субботу Лукашенко заявил, что Россия "при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси".
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит", — сказал Лукашенко (цитата по "Белта").
По данным источников Bloomberg, несмотря на заявления Лукашенко о том, что у него нет планов уезжать из страны, люди из его окружения обращались к представителям Кремля по поводу возможности бегства в Россию — в случае свержения.
"Некоторые в Кремле опасаются, что Лукашенко может быть лишен поста", — пишет агентство со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
15 августа Александр Лукашенко, которого ЦИК официально объявил победителем выборов, поручил подготовить документы для дальнейшей работы правительства.
В свою очередь, штаб Светланы Тихановской объявил о том, что начинает формировать координационный совет по передаче власти.
Поддержка от музыкантов
Еще несколько российских знаменитостей высказались о событиях в Беларуси.
Так, группа "Би-2" опубликовала обращение в поддержку протестующих. В нем они требуют прекратить насилие.
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Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа.
Вокалист группы Лева Би-2 родился в Минске, а гитарист Шура Би-2 — в Бобруйске.
Также обращение опубликовала певица Диана Арбенина.
Она напомнила, что ее родственники, в том числе отец, живут в Беларуси, а сама она родилась в Минской области.
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#дианаарбенина #arbenina #беларусь #жывебеларусь #futureisnow
"Я считаю своим долгом, как белорусска, поддержать белорусский народ…Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит физическая смерть, время не лечит", — говорит она в ролике.
Также 15 августа белорусский певец Макс Корж певец побывал у печально известного изолятора на улице Окрестина.
С 11 августа Коржа критиковали за пост в "Инстаграме", в котором он предлагал "тормозить движ" и не выходить на улицы.
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Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперёд чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту " победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске эти 2 ночи. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем..
Корж несколько раз переписывал пост и акцентировал внимание на том, что имел в виду "сегодняшний день", а не протесты в целом.
Белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную своей страны до ухода Александра Лукашенко с поста президента.