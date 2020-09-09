Беларусь: Колесникова и Знак арестованы по делу о захвате власти, Алексиевич защищают дипломаты

В среду белорусские силовики продолжили разгром Координационного совета оппозиции. Двое членов президиума, Мария Колесникова и Максим Знак, арестованы по делу о захвате власти. А в штабе и квартирах оппозиционеров проходят обыски.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пропавшая в понедельник Мария Колесникова находится в минском СИЗО-1. Ее арест санкционировала прокуратура.

Знак пропал в среду утром. Вместе с Колесниковой и еще одним юристом оппозиции Ильей Салеем они арестованы по делу о захвате власти.

Это дело белорусская прокуратура возбудила против Координационного совета оппозиции и уже допрашивала по нему членов президиума, но прежде лишь в статусе свидетелей.

Следственный комитет Республики Беларусь заявил, что располагает доказательствами дестабилизации обстановки в стране.

Угрозы Колесниковой

В среду вечером адвокат Колесниковой Людмила Казак подтвердила, что та находится в следственном изоляторе в Минске. По словам Казак, у Колесниковой есть ушибы, и ей угрожали ей расправой. "На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали", — сказала адвокат агентству "Интерфакс".

"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, воспринимать, кроме как реальными, не могла", — также сказала Казак.

Единственный член президиума Координационного совета оппозиции, который остается на свободе и находится на терртории Беларуси, — писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ее считают моральным авторитетом оппозиции, однако Алексиевич не координирует протесты и не занимается активной политической борьбой.

Все остальные были задержаны или покинули страну — как бывший министр Павел Латушко, рассказывавший о давлении в интервью Би-би-си.

Что произошло в среду?

В среду утром Алексиевич пожаловалась на звонки в дверь и на мобильный телефон с неизвестных номеров.

В тот же день дома у писательницы собрались европейские дипломаты, чтобы не допустить ее ареста. Министр иностранных дел Швеции опубликовала в "Твиттере" фото, на котором журналисты узнали, помимо шведского посла, дипломатов из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus. Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6

— Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020



Дипломаты остаются в ее квартире. Они решили дежурить там днем и ночью, сказал DW представитель одной из стран ЕС.

Алексиевич также выступила с обращением, в котором призналась в любви к белорусскому народу и потребовала поддержки от русской интеллигенции.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака, — заявила Алексиевич. — Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна".

Алексиевич отвергла обвинения в захвате власти, выдвинутые против совета оппозиции. Она заявила, что на улицы вышел народ, который верит в свою победу.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?"

"Мы все еще ваши братья", — пишет Алексиевич.

Что с Колесниковой?

Пропавшая в понедельник член президиума Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО-1 в Минске. Об этом сообщило издание TUT.by со ссылкой на ее отца, информацию подтвердили в штабе Виктора Бабарико.

По словам оппозиционеров, власти хотели заставить ее покинуть страну, но Колесникова порвала свой паспорт, чтобы это предотвратить.

"В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — заявили в Следственном комитете Республики Беларусь.

"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей", — говорится в сообщении.

Салей — юрист избирательного штаба Бабарико.