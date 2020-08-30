Беларусь: лежачий протест перед техникой, задержания и поздравление Путина в день рождения Лукашенко

В Минске и других городах Беларуси снова проходят многотысячные акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и полицейского насилия в отношении демонстрантов. На улицы столицы выведена бронетехника, сотрудники ОМОНа задерживают протестующих.
В Минске участники марша подошли к Дворцу Независимости, официальной резиденции Александра Лукашенко, где натолкнулись на массированное оцепление со спецтехникой.
Люди сложили на асфальте у ограждения Дворца игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, черный гроб с цветами и большого картонного таракана. Протестующие жгли свечи и скандировали "Саша, задувай!".
Подошедшие к оцеплению у Дворца Независимости члены Координационного оппозиции Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова попросили представителя властей выйти на к ним на переговоры, чтобы спросить, почему людям не дают мирно гулять по городу. В ответ силовики потребовали, чтобы люди, стоящие в двух метрах от ограждений, отошли.
Задержания и бронетехника
До этого многочисленные колонны демонстрантов прошли по центральным улицам Минска, периодически и перекрывали путь сотрудники ОМОНа и бронетехника. Некоторых людей выхватывали и отводили в автозаки: по данным МВД на 18:00 по московскому времени, задержано 140 человек.
Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что они задержаны "за участие в несанкционированной акции протеста".
С утра центр Минска заняли военные и сотрудники служб безопасности, которые устанавливали заграждения. На площади Независимости стояли автозаки, водометы, машины скорой помощи. Четыре центральные станции минского метро закрыты на вход и выход.
Сообщается о серьезных проблемах с мобильным интернетом. Оператор мобильной связи и интернет-провайдер А1 сообщил, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 30 августа на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета". Позже на сайте A1 появилось сообщение, что по состоянию на 18:00 "предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме".
Лежачий протест
Днем в воскресенье колонны протестующих начали движение в сторону центра города. Демонстранты с флагами скандировали "Жыве Беларусь!", им сигналили машины.
Вскоре несколько тысяч человек оказались заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости. Протестовавшие женщины в свою очередь легли на землю перед шеренгой ОМОНа.
Тогда и было принято решение идти не к оцепленной площади Независимости, а к резиденции президента - Дворцу Независимости у площади Государственного флага.
"Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко", - пишут протестные телеграм-каналы, призывая людей на митинг.
Что происходит в других городах?
- Гомель Во втором по численности населения городе Беларуси протестующие обошли почти все основные улицы. В колонне скандировали "Саша, выпей чаю, Путин угощает!"
- Бобруйск Около 500 человек собрались на площади Ленина. Когда сотрудники милиции объявили им, что мероприятие несанкционированное, демонстранты пошли колонной по улице Советской, пишет Tut.by.
- Брест Больше тысячи человек хотели собраться на площади Ленина, но им не дали. Теперь они идут гулять по городу, пишет "Белсат".
- Витебск Около 200 человек прошли маршем по городу.
- Могилев На акцию протеста пришли около трех тысяч человек, сообщает "Наша Нива". Большая колонна протестующих скандирует "Уходи!".
Поздравления Путина
Утром президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Они договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву. Точная дата визита пока не определена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии", - сообщил белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
Ранее в воскресенье более 350 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства.
В субботу в Минске прошла акция под названием "гранд-парад женских миротворческих сил". "Цель - напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", - говорилось в призыве прийти на марш.
Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах), загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".
Среди участниц была член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Массовые протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда на президентских выборах, по официальным данным, с подавляющим перевесом победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.
Оппозиция считает, что итоги голосования подтасованы, и требует повторных выборов. Многие западные страны заявили о непризнании итогов белорусских выборов.