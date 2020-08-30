Беларусь: лежачий протест перед техникой, задержания и поздравление Путина в день рождения Лукашенко

В Минске и других городах Беларуси снова проходят многотысячные акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов и полицейского насилия в отношении демонстрантов. На улицы столицы выведена бронетехника, сотрудники ОМОНа задерживают протестующих.

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В Минске участники марша подошли к Дворцу Независимости, официальной резиденции Александра Лукашенко, где натолкнулись на массированное оцепление со спецтехникой.

Люди сложили на асфальте у ограждения Дворца игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, черный гроб с цветами и большого картонного таракана. Протестующие жгли свечи и скандировали "Саша, задувай!".

Подошедшие к оцеплению у Дворца Независимости члены Координационного оппозиции Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова попросили представителя властей выйти на к ним на переговоры, чтобы спросить, почему людям не дают мирно гулять по городу. В ответ силовики потребовали, чтобы люди, стоящие в двух метрах от ограждений, отошли.

Задержания и бронетехника

До этого многочисленные колонны демонстрантов прошли по центральным улицам Минска, периодически и перекрывали путь сотрудники ОМОНа и бронетехника. Некоторых людей выхватывали и отводили в автозаки: по данным МВД на 18:00 по московскому времени, задержано 140 человек.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что они задержаны "за участие в несанкционированной акции протеста".

С утра центр Минска заняли военные и сотрудники служб безопасности, которые устанавливали заграждения. На площади Независимости стояли автозаки, водометы, машины скорой помощи. Четыре центральные станции минского метро закрыты на вход и выход.

Сообщается о серьезных проблемах с мобильным интернетом. Оператор мобильной связи и интернет-провайдер А1 сообщил, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 30 августа на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета". Позже на сайте A1 появилось сообщение, что по состоянию на 18:00 "предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме".

Лежачий протест

Днем в воскресенье колонны протестующих начали движение в сторону центра города. Демонстранты с флагами скандировали "Жыве Беларусь!", им сигналили машины.

Вскоре несколько тысяч человек оказались заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости. Протестовавшие женщины в свою очередь легли на землю перед шеренгой ОМОНа.

Тогда и было принято решение идти не к оцепленной площади Независимости, а к резиденции президента - Дворцу Независимости у площади Государственного флага.

"Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко", - пишут протестные телеграм-каналы, призывая людей на митинг.

Что происходит в других городах?

Гомель Во втором по численности населения городе Беларуси протестующие обошли почти все основные улицы. В колонне скандировали "Саша, выпей чаю, Путин угощает!"

Бобруйск Около 500 человек собрались на площади Ленина. Когда сотрудники милиции объявили им, что мероприятие несанкционированное, демонстранты пошли колонной по улице Советской, пишет Tut.by.

Брест Больше тысячи человек хотели собраться на площади Ленина, но им не дали. Теперь они идут гулять по городу, пишет "Белсат".

Витебск Около 200 человек прошли маршем по городу.

Могилев На акцию протеста пришли около трех тысяч человек, сообщает "Наша Нива". Большая колонна протестующих скандирует "Уходи!".

Поздравления Путина

Утром президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Они договорились о личной встрече в ближайшее время во время визита Лукашенко в Москву. Точная дата визита пока не определена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии", - сообщил белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

Ранее в воскресенье более 350 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства.

В субботу в Минске прошла акция под названием "гранд-парад женских миротворческих сил". "Цель - напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", - говорилось в призыве прийти на марш.

Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах), загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".

Среди участниц была член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа, когда на президентских выборах, по официальным данным, с подавляющим перевесом победил Александр Лукашенко, правящий страной уже 26 лет.

Оппозиция считает, что итоги голосования подтасованы, и требует повторных выборов. Многие западные страны заявили о непризнании итогов белорусских выборов.