Беларусь: на площади Независимости в Минске проходит митинг оппозиции

В Беларуси не прекращаются акции протеста и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Лукашенко. DW следит за событиями 22 августа.

Белорусы протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа — ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. В других государствах устраиваются митинги солидарности с протестующими у посольств Беларуси и на городских площадях. DW следит за событиями субботы, 22 августа.

++22.20++

В Беларуси найден мертвым мужчина, который числился пропавшим без вести после протестов 12 августа. Его тело обнаружили в лесу со следами побоев. Об этом сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Ангел".

++21.40++

Мария Колесникова на митинге у Дома правительства в Минске призвала белорусов к продолжению мирных протестов. Другой член координационного совета оппозиции экс-директор Купаловского театра Павел Латушко подчеркнул, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом".

++20.50++

Протестующие собрались на площади Независимости, там устроили открытый микрофон и провели велозаед. СМИ сообщают о разном числе участников — от нескольких сотен до нескольких тысяч.

++19.50++

Мария Колесникова, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской, выступила на митинге в Жодино. Она подчеркнула необходимость диалога, поддержала рабочих БелАЗа и напомнила о существующих инициативах по взаимопомощи, заявили в штабе Бабарико.

++18.20++

Выпущенные из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина провели акцию "Моя камера" на площади Победы в Минске, пишет Tut.by. Бывшие задержанные нарисовали на асфальте контур камеры, рассчитанной на 6 заключенных, а затем встали в очерченное пространство в количестве 50 человек.

++16.50++

В Гродно была временно задержана журналистка онлайн-издания Hrodna.life Ирина Новик и ее муж Анатолий. По данным сетевого издания, они вели съемку проправительственного митинга с помощью беспилотника. Супругов отвезли в отделение внутренних дел. Через час обоих отпустили, а технику вернули, стерев с нее записи.

++16.00++

Белорусы не позволят Лукашенко обходиться с ними как прежде, заявила Светлана Тихановская в интервью Reuters. Рано или поздно 65-летнему политику придется уйти с должности главы государства, добавила экс-кандидат в президенты Беларуси.

По словам Тихановской, ряд мировых лидеров уже связывались с ней. Она подчеркнула, что просит звонивших ей лишь о поддержке белорусского народа и уважении суверенитета республики.

++15.35++

Александр Лукашенко на провластном митинге в Гродно назвал большинство снимков людей, избитых силовиками, "постановочными кадрами". "Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит? 60 процентов показывали синяки. 60 процентов — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей", — заявил президент Беларуси. В то же время он призвал собравшихся "простить" силовиков, "даже если они где-то ошиблись".

++15.20++

Участницы акции у Комаровского рынка в Минске отправились по проспекту Независимости в сторону одноименной площади. Проcпект перекрыт, сообщает корреспондент DW.

++15.00++

В Гродно организовали акцию в поддержку Александра Лукашенко. Сам он выступил на митинге с речью, заявив: "Мне многие говорили: "В Гродно ситуация не та, там что-то не то". Я говорю: "Неправда, не может быть, чтобы там так перевернулись люди". И, увидев эту многотысячную толпу, я понял, что гродненская земля — это наша земля".

По словам Лукашенко, зачинщиками беспорядков являются не белорусы. "Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели", — добавил он. В тот же день было объявлено о том, что новым губернатором Гродненской области станет бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

++14.05++

У Комаровского рынка в Минске около 600 женщин, одетых в белое, вышли на мирную акцию солидарности с протестующими против официальных результатов президентских выборов. В руках они держали цветы. Как сообщает онлайн-издание Tut.by, сотрудники милиции прошли вдоль цепочки и предупредили участниц акции, что она несогласованная. Проезжающие мимо автомобилисты поддержали женщин громкими сигналами.

Одна из участниц рассказала корреспонденту DW в Минске, что пришла на акцию, так как неравнодушна к происходящему в ее стране. "Мне очень грустно, тяжело на это смотреть", — сказала девушка, на голове которой был венок из красных и белых цветов. "Очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала и каждый человек понял, что сила любви и сила добра сильнее незаконных действий и рано или поздно бумеранг придет к тем, кто совершает какие-то неблагоприятные дела", — добавила она. По наблюдению корреспондента DW, живая цепочка растянулась более чем на полкилометра, причем в акции участвуют и женщины среднего и пожилого возрастов.

++12.55++

Белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер, входящий в Координационный совет оппозиции, временно покинул страну. "Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться. Я и дальше буду работать для Беларуси", — заявил он.

++12.30++

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно. После того как министр обороны страны Виктор Хренин доложил Лукашенко замысел комплексного тактического учения, тот ответил: "Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране". "Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", — пояснил Лукашенко, предупредив, что для защиты территориальной целостности Беларуси необходимы "самые жесткие меры".

++12.00++

Некоторые иностранные компании, имеющие представительства в Беларуси, начали временно закрывать офисы в Минске. Вечером 21 августа гендиректор компании Rakuten Viber, владеющей популярным мессенджером Viber, Джамел Агауа заявил журналу Forbes, что компания закроет минский офис и попросит сотрудников работать удаленно. Он указал, что офис находился прямо в центре города, "очень близко к месту протестов". Блокировка интернета в Беларуси на фоне протестов против результатов президентских выборов привела к перебоям в работе мессенджера Viber. Неделей ранее британская IT-компания Godel Technologies перевела своих сотрудников из Минска на неопределенный срок в Украину, сообщает белорусское онлайн-издание dev.by.

++11.30++

Гражданам Украины с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь будут необходимы загранпаспорта, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан, указывается на сайте ГПСУ. "В случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины заграничными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", — подчеркивают в ведомстве. При этом оговаривается, что украинских граждан, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, пограничники будут беспрепятственно пускать в Украину и по внутренним паспортам.

++10.30++

Заместитель госсекретаря США Стивен Бегун намерен в ближайшие дни посетить Россию и Литву, чтобы обсудить обстановку в Беларуси. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного "бывшего высокопоставленного американского чиновника". По мнению агентства, это означает, что Вашингтон стремится играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта в Беларуси, в частности предотвратить вмешательство России в белорусские события.

++09.30++

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец отреагировал на угрозу заменить бастующих белорусских шахтеров "безработными" украинскими горняками, высказанную накануне Александром Лукашенко. "Никто из украинских шахтеров не намерен ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров", — заявил Волынец. По его словам, на украинских шахтах, где добывают железную руду, марганец, цветные металлы и другие ископаемые, не только нет безработных — там, наоборот, не хватает специалистов.

++08.30++

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и вернуть доступ к заблокированным сайтам. Соответствующее заявление БАЖ, обнародованное 22 августа, вызвано решением министерства информации ограничить доступ пользователей Беларуси к большому числу интернет-сайтов СМИ и политических движений. БАЖ считает эту меру косвенной цензурой и попыткой Минска блокировать информацию о протестах в стране и жестком насилии против их участников.

++06.30++

Так как решением белорусского Мининформа сайт программного обеспечения для обхода блокировок Psiphon сам попал под блокировку, разработчики софта предложили иные способы для его скачивания. Это можно сделать по мейлу, перейдя по специальной ссылке или с помощью чат-бота в мессенджере Telegram.

++05.40++

Ежедневный выпуск самой тиражной белорусской независимой газеты "Комсомольская правда в Белорусии" за последние дни не вышел в печать трижды: 18, 20 и 21 августа. Главный редактор издания Андрей Левковский в беседе с DW рассказал, что "Белорусский дом печати" объяснил невозможность выпустить тираж 18 августа тем, что газета задержала сдачу номера в печать и заранее не уведомила об изменении количества полос, а 20 августа — поломкой типографского станка. Причина невыхода третьего номера пока неясна.

++03.50++

Активист оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич, задержанный 20 августа на площади Независимости в Минске, приговорен к 15 суткам ареста. Об этом сообщили представители кампании. "Суд Московского района Минска приговорил сегодня (21 августа. — Ред.) активиста к 15 суткам ареста", — говорится на сайте. Юхневич находится в тюрьме на улице Окрестина.

++03.00++

В МВД Беларуси сообщили о возбуждении 46 уголовных дел "за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". По утверждению министра внутренних дел Юрия Караева, на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. Большая часть обвиняемых отпущена под подписку о невыезде, добавил Караев.

++02.00++

В Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, передал портал Tut.by. Помимо ранее уже упоминавшихся "Голос" и "Зубр" (Zubr), на которых во время президентских выборов активисты публиковали фотографии своих избирательных бюллетеней во избежание фальсификаций, в перечень вошли популярные VPN и сайт приложения Psiphon. DW ранее рассказывала, как он использовался для обхода блокировок.

++01.20++

Программное обеспечение Psiphon для обхода интернет-блокировок на пике единовременно использовали 1,76 млн активных юзеров из Беларуси. Об этом рассказали в своем блоге представители Psiphon Inc.. Наибольшая нагрузка пришлась на 11 августа — второй день после президентских выборов. Это означает, что этим софтом воспользовался практически каждый третий интернет-пользователь в стране.

