Беларусь начала репатриацию мигрантов в Ирак. Всего в стране 7000 нелегалов

Беларусь начала отправлять мигрантов обратно в Ирак, заявила пресс-секретарь лидера страны Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, первый самолет вылетел из Минска в Багдад в четверг, 18 ноября.

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Рейс, на борту которого находится 431 мигрант из Ирака, вылетел из Минска в Багдад, сообщили "Интерфаксу" в четверг в посольстве Ирака в России. "Только что вылетел самолет. 431 человек на борту", — сказал представитель иракской дипмиссии. Он добавил, что дополнительных рейсов пока не планируется. Самолет сделает промежуточную посадку в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем вылетит в Багдад.

По словам Натальи Эйсмонт, в Беларуси находится около семи тысяч мигрантов. "Из них на границе — в так называемом стихийном лагере — около двух тысяч человек. И от 200 до 500 человек также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли", — заявила Эйсмонт.

Она также отметила, что согласно договоренности между ЕС и Беларусью, Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. "Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным пяти тысячам вернуться на родину", — сказала она.

Германия информацию о "гуманитарном коридоре" пока не прокомментировала.