Беларусь начала учения у границы с Литвой и Польшей

Вооруженные силы Беларуси начали учения на полигоне в Гродненской области недалеко от границ с Литвой и Польшей. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского министерства обороны.

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"Во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий", — утверждает военное ведомство.

В Минобороны Беларуси отметили, что в ходе тренировок будет "активно использоваться опыт специальной военной операции" (так в белорусской и российской пропаганде называют полномасштабное вторжение РФ в Украину): широкое применение беспилотников и "тесное взаимодействие" танковых и мотострелковых подразделений с другими родами войск.

Примут ли участие в учениях наемники ЧВК "Вагнер", в пресс-релизе не сообщается.

В минувший четверг президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции заявили, что, по их оценкам, в Гродненской области сконцентрированы около 4 тысяч "вагнеровцев". "Эта ситуация удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границе", — сказал литовский лидер.