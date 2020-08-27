"Беларусь не отдадим". Чем живут сторонники Лукашенко

В Беларуси достаточно людей, голосовавших на прошедших выборах за Лукашенко. Если бы подсчет голосов велся прозрачно, у оппозиции, возможно, не было бы повода оспаривать результаты.

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"Лишь бы не было войны", — говорят пережившие многое жители белорусских регионов, голосовавшие за Лукашенко и теперь напряженно всматривающиеся в официальные новости по контролируемому государством белорусскому телевидению.

"Хавайся у бульбу!" ("Прячься в картошке!") — поддразнивают их взрослые внуки и взрослеющие правнуки. Но именно в картофельных бороздах эти старики еще детьми во время Второй мировой прятались от пуль, от оккупантов, сжигавших их деревни, от зачисток НКВД после войны и многого другого, выпавшего на их долю.

Они сейчас искренне верят, что Лукашенко бережет всех от Третьей мировой, и не понимают, почему в больших городах и даже в ближних райцентрах люди протестуют против его очередного президентского срока.

Мы собрали мнения людей, далеких от митингов. На официальных митингах в поддержку Александра Лукашенко говорят лозунгами. Нам важна не лозунговая — обычная человеческая аргументация.

Собеседники, как правило, просили не называть их имена и фамилии: мало ли чего случится после общения с каким-то "зарубежным радио". Поэтому они здесь чаще всего изменены.

Пока долетят до Москвы, разбомбят нас



Марию из Витебской области по просьбе Би-би-си попросила рассказать о выборах внучка Светлана.

"Я уже не хожу, 84 мне, ящик (урну дня голосования — ред.) на выборах принесли домой девочки, — рассказала бабушка. — Говорю: чаю попейте, ягоды вот возьмите. Нет, говорят, нам еще ходить с этим ящиком. Распишитесь, бабушка, и голосуйте. Показали, где расписаться, я спросила, где тут крестик ставить за Александра Григорьевича.

"Нормально он руководит, по телевизору вижу, как начальников ругает. А сколько посадил! Воровали из казны. Я за него — чтоб только все мирно было. Знаете, как тут у нас? Пока те самолеты (с Запада — ред.) до Москвы долетят, так на нас все бомбы сбросят. Мы ж тут линия первого удара — с молодости помню и сейчас так говорят", — говорит она.

Еще одна Мария живет в поселке Томашовка, у самой границы с Польшей. Сюда из Бреста ходит дизель "Брест-Влодава", но рельсы в Томашовке уходят в песок: польская Влодава видна на другой стороне небольшого озера, но это другое государство.

В этих местах родился первый белорусский космонавт Петр Климук, он не раз приезжал на родину, и местные горды принадлежностью к "космической державе".

Еще в Томашовке, практически в центре, есть большое и, по местным обычаям, ухоженное кладбище погибших в Первую мировую: надписи на полустертых плитах по-польски, по-немецки, по-русски.

"Через нас все войны катились, — говорит Мария, вышедшая на пенсию совсем недавно. — Вот сейчас Лукашенко говорит, что в Польше опять собираются войска, НАТО — а это американцы, что нам делать?"

Какой войны боятся белорусы?



Несколько месяцев подряд в ходе предвыборной кампании президент Лукашенко разъяснял электорату, что белорусской стабильности и суверенитету угрожают "кукловоды" из России.

В конце июля в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина (и еще один на юге страны), которых официальная пресса объявила бойцами ЧВК Вагнера, прибывшими в Беларусь для дестабилизации обстановки.

Руководители силовых ведомств заявляли, что на территории России готовятся к переброске в Беларусь еще несколько подобных групп.

После выборов 9 августа, на которых, по заявлению Центризбиркома, Лукашенко победил, получив 80% голосов, задержанные вагнеровцы были тихо отправлены в Россию, несмотря на то, что выдачи 28 из них требовала Украина, обнаружившая в обнародованных списках фамилии людей, причастных к незаконным действиям в Донбассе.

А Лукашенко обнаружил иного "врага", заявив, что у западных границ Беларуси на территории Польши и Литвы концентрируются военные силы с участим подразделений НАТО.

По распоряжению главнокомандующего Лукашенко в Гродно, на запад были переброшены военные подразделения из Витебска, у западных границ начались учения белорусских военных. Главнокомандующий приказал при нарушении границ стрелять без предупреждения.

В рамках проверки боеготовности приводится в боевую готовность танковый батальон 11-й отдельной механизированной бригады, сообщило минобороны.

"Проверка носит комплексный характер. Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться", — заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Александр Вольфович.

Лана Рудник, организатор обучающих программ и "Университета золотого века" для пожилых, в среду написала в "Фейсбуке": "В деревне, километров 15 от полигона, взрывы в последний час слышны каждые несколько минут. Сначала думала, что это гром, но нет — учения. Люди, это пипец как страшно. Люди в Гоже (поселок, рядом с которым находится полигон — ред.), как вы там?"

"В Друскининкае уже третий день сие слышу, — отвечает пользователь соцсети Ольга Кремлева. — Вот что должны думать литовцы о происходящем. У нас война???"

Брат на брата?



Телевизор — главное средство информации для пожилых и людей в деревнях и маленьких поселках.

Интернета у многих нет, а те, кто имел к нему доступ, в большинстве своем не умеют обходить блокировку независимых от властей страны сайтов. Среди блокируемых министерством информации сайтов — "Радио Свобода", "Белсат", интернет-газета "Солидарность" и другие.

"Комсомолку" и знакомую многим более 20 лет "Народную Волю" уже неделю как не печатает Белорусский дом печати. По официальной версии, станок сломался. Газеты напечатали в России, но почта отказывается доставлять их подписчикам.

С телеэкрана исчезли знакомые и любимые многими зрителями ведущие и даже целые программы. По телевизору не говорят, почему. Не говорят о письмах и акциях протеста актеров, научных сотрудников, об увольнениях не согласных с властью журналистов, силовиков, рабочих.

Но говорят вот так: "Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах".

Это министр обороны Виктор Хренин обещает защищать памятники героям Отечественной войны и предупреждает: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".

"Где фашисты? Людей в черной форме показывали, это кто?" — Людмиле из Заславля под Минском внук прокрутил видео на телефоне. Бабушка тревожится: "Не дай бог! Не пошел бы брат на брата".

И привычно сует внуку-студенту двадцатку с пенсии: "Стипендии у него нет, на платном он. А мне хватает".

Пенсия — спасение детей и внуков



Пенсия в Беларуси, по официальным данным, не превышает 40% среднемесячного заработка по стране, и Александр Лукашенко на совещании во вторник заверил, что меньше в процентом отношении она не станет даже в период нынешней турбулентности в стране, когда периодически бастуют предприятия, притих частный бизнес, прекратились программы финансовой помощи с Запада.

По сообщению официального агентства Белта, Лукашенко на совещании с чиновниками профильных ведомств во вторник заявил, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.

"Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим — значит, мы просто не власть и не государство", — цитирует Белта Александра Лукашенко.

"Я получаю своих 430 рублей пенсии (по нынешнему возросшему курсу примерно 150 долларов) и думаю, что на это мне придется кормить семью", — говорит Лариса из Бреста.

Ее дочь и зять заняты в частном туристическом бизнесе, который лег сначала из-за коронавируса, а потом из-за напряженной ситуации в стране. Лариса собирает урожай на грядках на приусадебном участке и даже злорадствует: столько лет молодые не хотели работать-помогать, а теперь что без ее закаток есть будут?

"Я голосовала за Лукашенко, он хозяин и тоже крестьянин, по большому счету. Эта молодежь орала-критиковала, а сейчас ко мне приползут: что им дали? Кричали-кричали — а что?" — Лариса уверена, что пахать надо, а не митинговать, и намерена не раз повторить своей молодежи испытанный жизнью принцип "грызи свой кусок молча".

У Ирины из Гомельской области тоже задача собрать урожай. "У меня дочка на пособии сидит, двоих родила, муж не работает — хорошо, что Лукашенко на детей платит. Бульбу и моркву с участка выкопаем — вот тебе витамин. Молодые не понимают — Лукашенко хоть что-то дает".

Пенсионерка Татьяна из Дзержинска (рядом с Минском) тоже с пенсии помогает внучке, которая учится в столице. Признается: всегда голосовала за Лукашенко, а в эти выборы ее молодежь убедила, что не стоит.

"И что сейчас? Я капли пью, когда они все уехали в Минск, на акции протеста. Нормально? Пусть бы уже все было, как было, лишь бы спокойно", — говорит Татьяна.

"Хотя ведь им дальше жить, правда? А я посмотрела по телеку: Лукашенко старый стал, ногу тянет — ну, на пенсию пора, — рассуждает она. — Пусть своими овечками и грядками с арбузами займется. Жалко, что не живет со своей законной женой Галиной Родионовной — она тоже в возрасте, подсказала бы и пожалела".

Лукашенко выиграл в деревне и малых городах?



Центризбирком Беларуси объявил, что Александр Лукашенко 9 августа в шестой раз победил на выборах президента, набрав чуть более 80% голосов избирателей.

Верховный суд и ЦИК не признали жалобы четырех соперничавших с Лукашенко кандидатов, в которых заявлялось о многочисленных нарушениях в ходе выборов.

Столица и ряд больших и малых городов со всем этим не согласны — избиратели выходят на митинги, заявляют о фальсификациях.

В деревнях и далеких от городов поселках уверены: победил, а как же можно? Тут говорят с соседями и убеждаются: все голосовали за.

Лариса из Бреста рассказывает, что говорила недавно со своим пожилым родственником Стапаном. Старик живет у самой Беловежской пущи, пережил, как говорит, и Польшу, и Советы, и Горбачева…

"До этих мест митинги не доехали, слава богу. Дед не удивился, что на митингах людей побили. Говорит, при Польше тоже били. И при Советах в психушку мужика из Головчиц отправили: "Голос Америки" слушал".

К деду не приходили с урной, чтобы проголосовал — то ли нет в списках, то ли далеко ехать.

"Да он и не в обиде, — рассказывает Лариса. — Жизнь его научила, что все решали за нас. И раньше, и сейчас. Главное — выжить и детей сохранить, так всегда было".