Беларусь от выборов до референдума: как менялась риторика Запада и отношение России к режиму Лукашенко

Беларусь уже в ближайшем будущем может потерять нейтральный статус. Такое изменение в Конституцию республики будет внесено по итогам референдума, прошедшего в эти выходные на фоне войны России и Украины.

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Лукашенко предложил изменить Конституцию почти сразу после начала протестов из-за выборов в 2020 году.

С того момент прошло уже более полутора лет, и все это время чиновники в ЕС и США говорили об "озабоченности" происходящим в республике и "осуждении" режима Лукашенко.

Как менялись меры и риторика Запада в отношении Минска за это время и как реагировала Москва — Русская служба Би-би-си вспомнила все по порядку.