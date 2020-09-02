Беларусь пригрозила странам Балтии асимметричными санкциями
Foto: ITAR-TASS/Scanpix/LETA

Минск ответит странам Балтии асимметричными санкциями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной с российским коллегой пресс-конференции в Москве. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

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"Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции — абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время", — заявил Макей.

Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили асимметричные санкции. Будем давать адекватный ответ, — предупредил министр.

С белорусской стороны это те лица, которые "рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов". Публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.

Как сообщалось, страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд, с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года, установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

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Балтийские страны Выборы президента Белоруссии акции в Беларуси Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия
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