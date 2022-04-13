Беларусь рассматривает возможность безвиза с Латвией, Литвой и Польшей

Беларусь рассматривает вопрос о безвизовом въезде для граждан сопредельных стран ЕС в целях "укрепления добрососедских отношений", сообщил в среду госпогранкомитет республики.

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"В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Госпогранкомитет прорабатывает механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска, пишет ведомство.

Параллельно правительство Беларуси ввело ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и ряда других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах, сообщает "Белта". В страны за пределами Евразийского экономического союза из Беларуси теперь можно вывозить до одного килограмма муки, круп, сахара, соли и макарон, до одного литра растительного масла и до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).

С 2017 года Белоруссия в целях развития туризма ввела безвизовый режим для иностранных граждан, прибывающих в республику через аэропорты на срок не более 30 суток. Постепенно перечень стран, на граждан которых распространяется безвизовый режим, достиг 76, включая Польшу, Литву и Латвию. Между тем при въезде через наземные пункты пропуска визовый режим сохранен. Во время пандемии границы были закрыты.