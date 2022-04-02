Беларусь с 3 апреля снимает ограничения на пересечение своей границы

Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщается в телеграм-канале правительства.

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Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска.

Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь. Документ вступает в силу после официального опубликования.

"С 00.00 3 апреля 2022 года гражданам Беларуси, иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд и выезд из Республики Беларусь не ограничены. Иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Беларусь необходим ПЦР-тест (сертификат о вакцинации). Исключения: иностранцы, прибывающие в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе следующие транзитом через территорию иных стран; граждане России, въезжающие в Беларусь через белорусско-российский участок границы", — сообщили в Госпогранкомитете.

В Минздраве добавили, что ограничения сняты "с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации".

Zerkalo напоминает, что 21 декабря 2020 года начали действовать новые правила при выезде из Беларуси. В целях "предотвращения распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19" для ряда граждан приостановили выезд из страны через наземные пункты пропуска. С тех пор белорусам, чтобы поехать в соседнюю страну "по земле", нужны были основания: командировка, приглашение на работу, лечение и так далее.

С 18 марта были сняты ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси.