Беларусь: силовики в Минске применяют спецсредства

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. DW следит за событиями воскресенья, 22 ноября.

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Белорусы поддержали протестующих хабаровчан

Участники акций в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала не раз выражали солидарность с митингующими в Беларуси. Теперь протестующие в Минске поддержали хабаровчан.

Демонстранты образовали колонны разной численности в районах Минска, в нескольких местах силовики следуют за ними и периодически пытаются разогнать. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участках некоторых улиц. Правозащитникам центра "Весна" известно о 35 задержаниях в трех городах Беларуси.

Еще одна колонна протестующих сформировалась в минском микрорайоне Сокол, указывает сайт "Хартия-97".

"Пошел вон! Ты и твой ОМОН". В Минске жители микрорайона Сокол вышли на воскресный марш. pic.twitter.com/VgSS4FyfoC — charter97.org (@charter_97) November 22, 2020

Силовики начали разгонять собравшихся у Национальной библиотеки Беларуси в Минске. К зданию подъехал водомет, отмечает Tut.by.

Сразу несколько изданий сообщают о применении спецсредств в отношении демонстрантов в районах Минска. На публикуемых видеоматериалах виден дым и слышны хлопки.

Правозащитники ведут список задержанных

Правозащитный центр "Весна" начал вести список задержанных на акциях протеста в городах Беларуси 22 ноября. На момент публикации в перечне было 15 человек. Известно о задержаниях в Минске, Заславле и Новополоцке.

Уже двенадцатая станция метро белорусской столицы — "Петровщина" — временно закрыта на вход и выход. Поезда проезжают ее без остановки.

Около 20 человек в Волковыске (Гродненская область) с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности, пишет Tut.by.

Колонна протестующих в микрорайоне Малиновка на юго-западе Минска вышла на проезжую часть. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!", водители автомобилей сигналят, сообщает телеканал "Белсат".

Вось як выглядае сітуацыя ў менскай Малінаўцы. Чытачы паведамляюць, што частка пратэстоўцаў выйшла на дарогу, скандуюць "Жыве Беларусь!" Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/5ur85YQEEK — Белсат TV (@Belsat_TV) November 22, 2020

Минский метрополитен закрыл станцию "Каменная горка" с целью "обеспечения безопасности пассажиров". Это уже 11-я временно закрытая станция в очередной день протестов.

В Могилеве активисты обыграли темы протестов и сельского хозяйства — отрасли, вносящей существенный вклад в экономику Беларуси, показывает Tut.by.

Читатели из Могилева делятся фотографиями протестующего картофеля. pic.twitter.com/UNPXNBmb4P — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

Небольшие группы людей постепенно собираются в разных районах Минска, отмечают Onliner.by, Tut.by и телеканал "Белсат". В районе станции метро "Пушкинская" люди несут цветы к стихийному мемориалу активисту Александру Тарайковскому, погибшему в ходе протестов в августе.

Колонна протестующих в микрорайоне Малиновка на юго-западе Минска вышла на проезжую часть. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!", водители автомобилей сигналят, сообщает телеканал "Белсат".

Проблемы с мобильным интернетом

Провайдер A1 предупредил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

В белорусской столице временно отменены остановки общественного транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до остановки "Институт Культуры" в обоих направлениях, сообщает государственное предприятие "Минсктранс".

Несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию в минском микрорайоне Сухарево, пишет Tut.by.

В Минске закрыты 10 станций метро

Станции минского метро "Купаловская", "Немига", "Октябрьская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", а также все станции Зеленолужской линии закрыты на вход и выход, говорится в Telegram-канале метрополитена.

Поезда проезжают их без остановки.

Минск. В 11.55 на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все станции третьей линии, сообщает Минский метрополитен. pic.twitter.com/or41pJAN04 — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

Обозреватель российского интернет-издания "МБХ медиа" Роман Попков отпущен на свободу после 15 суток ареста, проведенных в изоляторе в 1-м переулке Окрестина. Попков рассказал, что персонал в изоляторе "вменяемый". "Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадекватная система в стране. Людей с акций доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД", — приводит издание его слова.

Люди в оливковой форме устанавливают металлические ограждения на площади Независимости в Минске, к ней стянуты автозаки и спецтехника, сообщает Tut.by.

Сторонники оппозиции и протестующие запланировали на воскресенье акции протеста "Марш против фашизма". Силовики стягивают в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин.

Очередное воскресенье в Миске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00.https://t.co/dHFTEqbyqb pic.twitter.com/3NbXCvCgdY — Onliner (@OnlinerBY) November 22, 2020



Не менее 59 человек были задержаны в Беларуси с 16 по 21 ноября по политическим мотивам, таким образом общее число задержаний за время протестов достигло 29 940, пишет издание "Наша нива" со ссылкой на подсчеты правозащитного центра "Весна". Ему известно о 523 белорусах, которые проходят по уголовным статьям. Среди них не допущенные к участию в выборах Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также журналистки Екатерина Борисевич и Екатерина Андреева.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан выйти на улицы 22 ноября. "Я поддерживаю каждого, кто завтра выйдет в свой двор и прогуляется по родному району. Каждый шаг ведет к свободной и справедливой Беларуси", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом Тихановская в очередной раз назвала ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУПОПиК) "террористическими организациями" и подчеркнула, что у них "не хватит сил приехать к каждому дому каждого города Беларуси". Ранее ряд белорусских Telegram-каналов анонсировал проведение 22 ноября "Марша против фашизма".

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая находится в изоляторе в Жодино, заявила, что не жалеет о порванном на границе загранпаспорте. "Не изменила бы ни одного решения. И не жалею ни на йоту ни о кампании, ни о паспорте, ни об отказе покидать Беларусь", — написала Мария Колесникова в письме своей сестре Татьяне Хомич, которое та опубликовала в соцсети Facebook. Арест Колесниковой был продлен до 8 января. Суд отклонил жалобу ее защиты на продление срока заключения оппозиционерки под стражу.