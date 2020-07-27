Беларусь: Тихановская заявила, что не снимется с выборов в обмен на свободу мужу

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет, что не откажется от от участия в выборах в обмен на освобождение из СИЗО ее супруга, видеоблогера Сергея Тихановского.

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"Вопрос уже не только в Сергее сейчас. (…) Тем, что выйдет Сергей, я осчастливлю двоих человек — себя и его. Но миллионы людей, которые поверили Тихановской и Тихановскому… Я должна думать, что предам каждого из них. Они мне поверили (…), что я пойду до победы, до конца", — сказала Тихановская в интервью "Еврорадио".

Она также полагает, что ее муж не позволил бы этого сделать. "И мои внутренние убеждения не позволят этого сделать. На данный момент я не обменяю мужа на 7 миллионов белорусов (число избирателей в стране — ИФ)", — заявила Тихановская.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава инициативной группы, а также несколько его сторонников. За это мероприятие Следственный комитет Белоруссии обвинил Тихановского и еще несколько человек в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии). С санкции прокуратуры обвиняемые были арестованы.

Правозащитники объявили Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.