Беларусь усиливает группировку войск вблизи границ
Foto: Foto: Edgars Grundšteins

Генштаб Беларуси объявил об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил. По словам Генштаба, решение связано с "наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ". Об этом сообщает “Радио Свобода”.

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"Интерфакс" приводит заявление главы Генштаба:

"Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. В акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси.

10 мая Александр Лукашенко провел совещание по Гособоронзаказу на нынешний год сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Позже Минобороны Беларуси выступило с заявлением о втором этапе внезапном проверки и усилении.

О первом этапе внезапной проверки сил реагирования министерство обороны Беларуси сообщало 4 мая, после переговоров Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда ведомство заверило, что инспекция "не представляет никакой угрозы для европейского сообщества в целом или для соседних стран в частности".

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