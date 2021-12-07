Беларусь в ответ на санкции ЕС ввела эмбарго на импорт продуктов питания

В ответ на санкции Запада Беларусь с 1 января вводит эмбарго на импорт ряда продуктов питания, сообщила во вторник пресс-служба правительства Беларуси.

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Запрещен ввоз 18 видов товаров, включая говядину, свиней, свинину, ряд субпродуктов, соленое, маринованное, сушеное или копченое мясо, молоко и молочные продукты, колбасы, фрукты, не предназначенные для высаживания овощи, кондитерские изделия, жир, пищевую муку из мяса или мясных субпродуктов.

Запрет на импорт распространяется на товары из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

Запрет на импорт не распространяется на товары, ввозимые белорусами для личного потребления, а также на продукты, предназначенные для кормления грудных детей.