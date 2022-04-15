Беларусь вводит запрет на въезд зарегистрированных в Евросоюзе автотранспортных средств

Беларусь вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС, сообщает пресс-служба Министерства транспорта страны.

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Страна пошла на такой шаг в ответ на действия Евросоюза, который 9 апреля закрыл свои границы для перевозки грузов, в том числе транзитом, автопредприятиям, зарегистрированным в Беларуси.

Как говорится в сообщении министерства РБ, запрет начинает действовать с 00.00 16 апреля 2022 года, он не будет применяться до 23 апреля к транспортным средствам, зарегистрированным в Евросоюзе, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля нынешнего года. Исключение предусмотрено для тех, кто следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки, а также для тех, кто перевозит почтовые отправления или живых животных.

Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС автотранспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. Государственный таможенный комитет по согласованию с Минтрансом и далее сможет определять иные такие места.