Беларусь: задержания также проходят в Бресте, Витебске и Могилеве
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, которые находятся на площади Ленина в центре Витебска, передает Sputnik Беларусь. Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

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Сообщается, что правоохранители начали "паковать" людей в автозаки.

"При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет", — указано в сообщении.

Как стало известно, точечные задержания проходят и в Минске.

На пост главы Белоруссии выдвинулись пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа "против всех". Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

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