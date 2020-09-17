Беларусь закроет границы с Польшей, Литвой и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Женском форуме, заявил о закрытии границ республики.
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой.
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей", — заявил он.
Контроль границы с Украиной будет усилен.
С учетом того, что Россия также закрыла границы, Беларусь фактически оказалась за железным занавесом — выехать из страны будет невозможно, отмечает Telegram-канал Nexta. Латвия, однако, в речи президента не прозвучало, так что, возможно, Латвия останется единственной страной, куда белорусы смогут поехать, получив разрешение на въезд.