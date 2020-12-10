Беларусь закрывает выезд за границу. Это объясняется борьбой с коронавирусом

Белорусские власти вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Как сообщается, это сделано для предотвращения распространения коронавируса.
Сообщение об этом появилось на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Запрет вступает в силу через 10 дней.
Постановление совета министров Беларуси предписывает временно приостановить пересечение государственной границы на выезд гражданами Беларуси, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.
Ограничения будут действовать в автодорожных пограничных пунктах, на железнодорожных вокзалах и в речных портах.
Как сообщается, выезд за границу разрешается в экстренных случаях, а также отдельным категориям граждан.
Действие запрета не распространяется на дипломатов, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.
Разрешено будет выезжать, в частности, белорусам по извещению о тяжелой болезни или о смерти члена семьи или близкого родственника, а также выезжающим по медицинским предписаниям.
В постановлении указываются и некоторые другие категории граждан.
Иностранцам, прибывающим в Беларусь, нужно будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат теста на Covid-19.