Беларусь закрывает выезд за границу. Это объясняется борьбой с коронавирусом

Белорусские власти вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Как сообщается, это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщение об этом появилось на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Запрет вступает в силу через 10 дней.

Постановление совета министров Беларуси предписывает временно приостановить пересечение государственной границы на выезд гражданами Беларуси, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Ограничения будут действовать в автодорожных пограничных пунктах, на железнодорожных вокзалах и в речных портах.

Как сообщается, выезд за границу разрешается в экстренных случаях, а также отдельным категориям граждан.

Действие запрета не распространяется на дипломатов, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.

Разрешено будет выезжать, в частности, белорусам по извещению о тяжелой болезни или о смерти члена семьи или близкого родственника, а также выезжающим по медицинским предписаниям.

В постановлении указываются и некоторые другие категории граждан.

Иностранцам, прибывающим в Беларусь, нужно будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат теста на Covid-19.