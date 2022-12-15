Беларусь заявила, что отводит войска от границы с Украиной. В Киеве говорят об "отвлекающем маневре"

Власти Беларуси заявили, что возвращают на места постоянной дислокации войска, которые находились на границе с Украиной. При этом накануне белорусская власть объявила срочную проверку боеготовности своих сил. В Украине призывают не делать поспешных выводов и утверждают, что Минск намеренно нагнетает ситуацию на украинско-белорусской границе.

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Что заявило министерство обороны Беларуси

В четверг белорусское военное ведомство сообщило, что 38-я десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, которая находилась около украинской границы, была возвращена на место постоянной дислокации.

Эти данные подтвердил и телеграм-канал "Беларускі Гаюн", который следит за перемещениями белорусской военной техники и соединений.

Минобороны Беларуси также опубликовало фотографии, которые должны подтвердить возвращение бригады на место постоянной дислокации. Полное название этого соединения — 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, то есть она обычно дислоцируется в Бресте.

Что говорит Украина

С начала войны украинские власти считают Беларусь одной из сторон конфликта, поскольку эта страна позволила российской армии использовать свою территорию в качестве плацдарма для вторжения. Западные и украинские эксперты также не исключают, что в будущем белорусские военные могут вместе с российской армией начать новое наступление на западные регионы Украины.

Однако Генеральный штаб ВСУ во время брифинга в четверг заявил, что вероятность повторного нападения с территории Беларуси сейчас невысока.

Украинская пограничная служба в свою очередь отметила, что ситуация на этом участке границы остается под контролем. Официальный представитель погранслужбы Андрей Демченко сказал Украинской службе Би-би-си: "Мы не наблюдали размещения или перемещения техники и войск непосредственно около границы. На данный момент каких-то свидетельств создания ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, мы не фиксируем".

Вместе с тем Демченко утверждает, что ситуация постоянно намеренно нагнетается: белорусские военные проводят совместные учения с российской армией, публикуются заявления о наращивании совместной группировки войск, проверяется боеготовность.

"Мы понимаем, что Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну", — сказал Демченко.

Министерство обороны Великобритании в своей сводке о ситуации на фронте за 15 декабря также назвало невысокой вероятность наступления со стороны Беларуси. "Беларусь сыграла ключевую роль в российском наступлении на Киев в феврале 2022 года. Однако белорусские и российские подразделения, которые сейчас задействованы в учениях, вряд ли составляют достаточную силу для того, чтобы осуществить успешное наступление на севере Украины", — пишет британская разведка.

Внезапную проверку боеготовности своей армии Беларусь начала 13 декабря. Судя по имеющимся данным, эти учения проходят на северо-западе страны, то есть вдалеке от границ Украины.

Однако известно также о переброске на территорию Беларуси новых групп мобилизованных россиян — на фоне этих сообщений и начали появляться предположения о подготовке нового наступления на Украину с северного направления.

Российские официальные лица предпочитают не комментировать передвижение белорусских войск и переброску мобилизованных.

"Отвлекающее направление"

По мнению украинских экспертов, перемещение войск на белорусской границе — это часть общей стратегии, цель которой — отвлечь внимание и ресурсы Украины.

"Беларусь сейчас — отвлекающее направление для нас. Идет активная информационная операция и передвижения минимальной численности войск около северных границ Украины", — сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он объяснил, что Украина вынуждена держать на белорусской границе достаточную группировку и не перебрасывать войска на другие направления.

При этом Арестович предполагает, что Россия в будущем попытается "перехватить стратегическую инициативу", и резервы для этого могут быть накоплены в январе-феврале.

О стратегии армии РФ "растянуть фронт" также говорит глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Враг обстреливает Херсон, пытается создавать видимость активности на севере, подобно зомби лезет на наши позиции в Бахмуте, создает давление на юге Донецкой области", — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Ермака, российское руководство понимает, что если сейчас растянуть фронт не удастся, эта зима станет для него катастрофой. "Вся их стратегия понятна. Будет трудно, но мы продолжаем движение к цели — выход на границы 1991 года", — пишет глава офиса президента.