Беларусь заявила о нападении на посольство в Лондоне. Минск обвинил в этом "радикальную группировку" белорусов

МИД Беларуси сообщил о нападении на свое посольство в Лондоне вечером, 19 декабря. Власти обвинили в этом местную белорусскую диаспору, ее представители в ответ заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

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По данным МИД Беларуси, в воскресенье вечером в центре Лондона "группа лиц" испортила фасад здания посольства - забросала его яйцами, а затем набросилась на прибывших на место дипломатов.

"Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Позже новостное агентство "Белта" сообщило, что консул был атакован группой из четырех мужчин и женщины, он по-прежнему находится в больнице. "Они его забрасывали яйцами, выкрикивали агрессивные намерения. Было очевидно, что они собираются приступить к непосредственно насильственным действиям", - рассказал агентству "Белта" советник посольства Беларуси в Великобритании Андрей Миськевич.

В провластных телеграм-каналах появилось видео на котором видно группу мужчин, собравшихся у здания посольства Беларуси в лондонском районе Кенсингтон. Один из них требует, чтобы Лукашенко ушел, слышна нецензурная брань. Самого момента избиения на видео нет.

Днем 19 декабря у здания посольство действительно проходила акция протеста, но она завершилась без происществий и до инцидента

В нападении на свое посольство МИД Беларуси обвинил "радикальную эмигрантскую группировку Надея". Речь идет о сообществе белорусов в Великобритании, которое выступает за прекращение репрессий и новые выборы в Беларуси. В нем состоят 600 человек.

В самой "Надее" заявили Би-би-си, что не имеют никакого отношения к произошедшему. "Мы освещаем акции, но не являемся организатором каждой. Мы не знаем, кто устроил провокацию - этим будет заниматься полиция и искать виновных людей по камерам", - сказала одна из представительниц сообщества.

Она добавила, что пришла в ужас от этой новости: "Эти [нападавшие] люди никак не относятся к нашему чату белорусов в Великобритании, но тем самым пытаются очернить слово "Надея", нашу репутацию в Великобритании".

МИД Беларуси потребовал о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в полицию Лондона и белорусское посольство - и ожидает ответа.