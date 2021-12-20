Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в Европе

Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит его в СНГ, а также в Китае и других странах дальнего зарубежья. Об этом сообщил в понедельник, 20 декабря, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам доклада Александру Лукашенко, пишет Deutsche Welle.

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"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы — это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", — сказал министр.

"Санкционное давление"

Сокращение дипприсутствия Беларуси в странах Западной Европы Макей объяснил "серьезным санкционным давлением". "Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается в первую очередь Западной Европы. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", — указал глава МИД Беларуси.

По словам Макея, дипломатическое присутствие Беларуси будет укреплено в странах, которые являются для нее стратегически важными партнерами, в том числе, в Китае, Индии. В МИД Беларуси в скором времени появится специальный отдел Китая. Министр отметил, что есть и планы открытия новых посольств в Африке — странах, "которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция".