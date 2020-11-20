"Беларуськалий" уволил почти 50 сотрудников за участие в стачках

Участие в стачках незаконно, бастующие увольняются за прогулы, заявили в предприятии "Беларуськалий", которое на 100% принадлежит государству.

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Компания "Беларуськалий" уволила 49 сотрудников за участие в забастовке. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило само предприятие в своем официальном канале в Telegram. "Беларуськалий" пообещал и дальше увольнять бастующих.

В сообщении указано, что суд Минска признал забастовку незаконной, а значит, "отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул".

Задержания участников забастовки

17 августа ряд СМИ сообщили об остановке всех шахт на "Беларуськалии" из-за забастовок. Руководство компании заявило 20 августа, что предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей. Некоторые участники забастовки были задержаны или были вынуждены уехать за границу.

12 сентября Минский областной суд постановил, что забастовка на "Беларуськалии" была незаконной. Работники настаивали на том, что право на забастовку обеспечено конституцией страны, трудовым кодексом и международными договорами.

Представители белорусской диаспоры в Германии потребовали от немецких компаний отказаться от сотрудничества с "Беларуськалием". ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%. Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси со дня выборов президента 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов, протестующие считают, что итоги голосования были фальсифицированы.