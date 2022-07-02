Бельгия установила правила езды на электросамокатах

В прошлом году электросамокаты стали очень популярны — только на устройствах сервиса Dott и только в Брюсселе совершили 3,5 млн поездок. Однако не все пользуются новинкой с должными аккуратностью и вниманием к окружающим. Бельгийские власти решили найти компромисс между удобством и безопасностью всех участников дорожного движения.

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С 1 июля в Бельгии вводятся новые правила, регулирующие поездки на электросамокатах. Как пишет Politico, законы изменили "непривычно однозначно и быстро" — все из-за растущего раздражения пешеходов, велосипедистов и автолюбителей. Не менее важная причина — высокий уровень травм в ДТП с участием электросамокатов. Во Фландрии (северная часть Бельгии) в прошлом году местная полиция зарегистрировала 533 таких инцидента.

Согласно вступившим в силу изменениям, электросамокаты теперь приравнены к другим моторизованным транспортным средствам. Их использование будет практически полностью запрещено для лиц моложе 16 лет; исключением станут только "зоны, свободные от автомобилей", где можно будет кататься на "пешеходной скорости".

Также станет невозможно ездить на электросамокате по тротуару — арендовавшим устройство придется переместиться на велодорожку или проезжую часть улицы. Нельзя будет и пользоваться самокатом вдвоем. Надевать при этом шлем и другую защитную экипировку все еще не обязательно.

Наиболее дискуссионным пунктом в правилах стала норма об обязательной парковке электросамокатов в специально отведенных для этого местах. Бельгийские власти стремятся максимально освободить тротуары, а провайдеры (в стране работают Bird, Lime, Dott, Bolt и Tier) настаивают: у пользователя всегда должна быть возможность найти самокат в пешей доступности. Например, представитель Bolt сообщил Politico, что их клиенты в среднем готовы пройти около 150 метров до арендуемого ими средства передвижения.

В целом, опрошенные изданием компании поддерживают идею с парковками, но просят учесть их интересы. "Если таких зон недостаточно, использование электронных самокатов падает", — отмечает Джеспер Вис из сервиса Tier. В качестве временной меры бельгийские власти предложили компромисс: если на улице нет специальных знаков, регулирующих парковку, можно оставить самокат где угодно — при условии, что он не будет мешать пешеходам.