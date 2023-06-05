Белгородский губернатор заявил о потере контроля над селом Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков фактически подтвердил, что Россия не контролирует село Новая Таволжанка: по его словам, представители региональных властей из-за обстрелов не могут войти в населенный пункт, где остаются мирные жители.

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"Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек [там] находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт", — заявил Гладков.

О том, что в Новой Таволжанке находятся мирные жители, отказавшиеся эвакуироваться, накануне также сообщал "Коммерсантъ".

"Русский добровольческий корпус" (РДК), воюющий на стороне Украины, утверждает, что Новая Таволжанка находится под его контролем, и опубликовал видео, снятое, как утверждается, на окраине села.

4 июня РДК вместе с легионом "Свобода России", как утверждается на страницах этих формирований, провели рейд, в ходе которого вошли в село Новая Таволжанка.

Военная разведка Украины утверждает, что в ночь на 5 июня в Новой Таволжанке был убит полковник российской армии Андрей Стэсев. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало удостоверение личности военного с таким именем. В сообщении ГУР утверждается, что Андрей Стэсев — старший оперативной группировки российской армии "Белгород". Ранее он командовал 104-м десантно-штурмовым полком ВДВ РФ.

О гибели Стэсева сообщает также РДК, но независимого подтверждения этой информации пока нет.

Издание "Псковская губерния" сообщает о больших потерях в рядах 8 и 9 роты 1009-го мотострелкового полка ВС РФ. По информации издания, погиб также командир роты под позывным "Улан". Кроме того, сообщают о ранении командира 3 батальона 1009-го полка с позывным „Странник".

Последние недели регион интенсивно обстреливается.