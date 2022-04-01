Белгородский губернатор заявил об украинском ударе по нефтебазе. Что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами. В соцсетях появились видео, предположительно запечатлевшие эту атаку. Украинские власти и российские военные пока воздерживаются от комментариев.

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Что известно о предполагаемом ударе

В 6:06 утра губернатор сообщил в своем телеграм-канале, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В следующем посте он уточнил, что пострадали двое работников базы, их жизни ничего не угрожает, началось расселение жителей с улиц, прилегающих к этому объекту.

В 7:29 губернатор написал: "Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет".

В отличие от предыдущего инцидента, когда Гладков писал о пожаре на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь, губернатор не стал подчеркивать, что это непроверенная информация, требующая подтверждения министерства обороны России. Минобороны же пока не прокомментировало информацию о вертолетной атаке на нефтебазу в Белгороде.

Украинская сторона также пока не сделала официальных заявлений.

Видео

В соцсетях появилось несколько видео, предположительно запечатлевших инцидент. На одном из них (с камеры видеонаблюдения) видны несколько вспышек, после которых происходят сильные взрывы.

В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, показан момент взрывов на нефтебазе в Белгороде. По словам губернатора, удар по нефтебазе нанесли два украинских вертолета, зашедшие на территорию России на низкой высотеhttps://t.co/lx4UnHdmQW pic.twitter.com/lXo9JLa6RZ — РИА Новости (@rianru) April 1, 2022

На другом видео изображены огневые удары по объекту на земле, в кадре видны предполагаемые боевые вертолеты.

Момент обстрела украинскими военными нефтебазы в Белгороде с еще одного ракурса. По информации СМИ, сейчас есть угроза распространения огня на 16 резервуаров с топливом. Власти продолжают эвакуировать людей из прилегающих к горящей нефтебазе районов pic.twitter.com/E50wnJ4EvR — lifenews_ru (@lifenews_ru) April 1, 2022

На еще одном видео вертолеты летят на очень низкой высоте над жилым массивом, а на горизонте видны всполохи.

#Белгород, #Россия

На видео попали вертолеты, которые, возможно, нанесли ракетный удар по нефтебазе в Белгороде. pic.twitter.com/j4wN3iTBD2 — 🇺🇦 Dmitry Akhatov (@dmitryakhatov) April 1, 2022

Достоверность этих видеороликов на данный момент не поддается проверке. Однако государственное агентство РИА Новости пишет так: "В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолетов Ми-24 украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде".

Силуэты двух вертолетов в третьем видео хорошо видны. Это силуэты ударных вертолетов Ми-24. Такие машины есть на вооружении в России, и ранее стояли на вооружении ВВС Украины. Официальной информации о том, что Ми-24 стоят на вооружении ВВС Украины в настоящее время, нет.

На то, что предполагаемые украинские вертолеты "зашли на территорию России на низкой высоте", обращал внимание губернатор Белгородской области. Возможно, таким образом он хотел объяснить, почему на появление боевой авиации не отреагировала российская система ПВО.

Неделю назад, 25 марта, начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской заявлял, что "в настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны".

Генерал Рудской не уточнял, относится ли это утверждение к армейской авиации, на вооружении которой стоят боевые вертолеты. В утренней сводке российского минобороны в пятницу утверждается, что за время вторжения в Украину были уничтожены 124 самолета и 81 вертолет.

Российские военные с 24 февраля регулярно наносят ракетные удары по Украине, в том числе по базам с горючим.

Что известно о пожаре

Восемь резервуаров горят на нефтебазе в Белгороде, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС России. "Проводится пенная атака", — заявили в ведомстве.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало об угрозе перехода огня на 16 резервуаров с топливом, ТАСС со ссылкой на источник также передавал, что пожар может распространиться на все резервуары.

В Белгороде горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемьhttps://t.co/XXlU7SapIG pic.twitter.com/VYb171L7GD — РИА Новости (@rianru) April 1, 2022

На месте работают 194 пожарных и 59 единиц техники, используется пожарный поезд.

Компания "Роснефть", которой принадлежит база, а также мэр Белгорода Антон Иванков заявили, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.

Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетит на пожар в Белгороде, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Белгороде

Еще в одном сообщении в телеграм-канале губернатор признает, что в городе после взрывов и пожара на нефтебазе возник панический спрос на бензин.

"Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы — в Белгороде и Губкине. В данный момент "Роснефть" перераспределяет запасы из базы в Губкине по области, — написал Гладков. — На всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области — на 15-18 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет".

На фоне сообщений о предполагаемом ударе по нефтебазе СМИ пишут, что в Белгороде от обстрела пострадала типография.

В Белгороде обстреляли типографию. На предприятии сообщили, что внутри был сотрудник, он не пострадалhttps://t.co/9Wal0Fia2h pic.twitter.com/tbt4YIDlFh — РИА Новости (@rianru) April 1, 2022

Коммерческий директор типографии "Константа" Юлия Богатырева сказала Интерфаксу: "В 5.30 утра был слышен взрыв. Потом позвонил собственник и сообщил об авиаударе и повреждениях в здании".

"В офисе отверстия от осколков. А на территории типографии лежит болванка от ракеты", — добавила она. Типография располагается в поселке городского типа Северный под Белгородом, уточняет агентство.

Взрывы в Белгородской области

Это не первые взрывы на территории Белгородской области после 24 февраля.

29 марта губернатор сообщал о взрывах в районе села Красный Октябрь. Позже он заявил, что они произошли из-за пожара на сладе боеприпасов, и подчеркнул, что это неподтвержденная информация: "Ждем официального сообщения министерства обороны".

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что взрыв мог произойти из-за человеческого фактора.

За неделю до этого Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. На следующий день он уже писал о нескольких взрывах в этом населенном пункте.

Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами Русской православной церкви сообщал, что в том же селе Журавлевка под обстрелом погиб протоиерей Олег Артемов. Он был "помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими".

Тем временем Курская область перевела в режим повышенной готовности силовые структуры после инцидента на белгородской нефтебазе, заявил губернатор Роман Старовойт. "Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий", — написал он в своем телеграм-канале и пообещал поделиться с Белгородской область запасами топлива.