Bellingcat и The Insider: ФСБ пыталось отравить писателя Дмитрия Быкова

Российский писатель Дмитрий Быков был отравлен в апреле 2019 года во время поездки по регионам России. Такие выводы содержатся в совместном расследовании The Insider и Bellingcat. По данным журналистов, в этом покушении на убийство участвовали те же сотрудники ФСБ, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

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Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Екатеринбурга перед вылетом в Москву 16 апреля 2019 года. Когда самолет начинал взлетать, у Быкова началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота, время от времени "отключался", но полностью сознание не терял. Через какое-то время он лег на пол в проход — сказал, что ему так легче (точно такая же реакция была и у Навального). И Быков, и Навальный не помнят ничего с момента, как легли на пол в самолете, но на самом деле оба они еще долго не теряли сознание.

Самолет совершил экстренную посадку в Уфе. После приземления Быков не мог встать на ноги. По пути в больницу ему стало очень жарко (он даже снял футболку). В машине скорой у него нарушилась речь. Позже Быков утверждал, что его ощущения были очень похожими на те, что описывал Навальный. Российские власти отказывались доставлять Быкова в Москву, объясняя это медицинскими соображениями. Только после вмешательства главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, подключившего связи "на самом верху", Быков все же был доставлен в Москву.

После нескольких дней в коме Быков пришел в себя и остался некоторое время в такой же дезориентации, которая наблюдалась и у Навального. Врачи не пришли тогда к однозначному диагнозу. Все врачи, с которыми пообщался The Insider, сходятся на том, что никакие естественные причины не могли вызвать подобную картину.

Данные биллингов и информация об авиабилетах, которые оказались в распоряжении The Insider и Bellingcat, позволили установить, что группа сотрудников ФСБ (в нее входили химики из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ) и сотрудники Службы по защите конституционного строя) начали следить за Быковым за год до отравления. Офицер ФСБ Владимир Паняев летал вместе с Быковым (одним рейсом, накануне или на следующий день) восемь раз, причем четыре раза — в апреле 2019 года (в Ростов и Новосибирск и обратно). Офицер ФСБ Валерий Сухарев под именем Николая Горохова сопровождал Быкова шесть раз.

12 апреля в Новосибирск прилетел Иван Осипов — офицер ФСБ из "Лаборатории". Он не только сам работает в НИИ-2 ФСБ, но и постоянно созванивается сотрудниками центра "Сигнал" (где, как было показано в предыдущих расследованиях, работают с нервно-паралитическими веществами). Он также значится в регистрационных базах как получатель льгот (это может свидетельствовать о военных заслугах), а в приложениях по обмену контактными данными фигурирует как врач.

Предполагается, что Осипов и Паняев проникли в номер Быкова и, как и в случае с Навальным, нанесли отравляющее вещество на одежду. Если это так, то, видимо, на следующее утро Быков надел не ту одежду, с которой поработали химики из "Лаборатории", отмечает The Insider. Весь следующий день 14 апреля он чувствовал себя отлично и участвовал во множестве мероприятий, а 15 апреля вместе прилетел в Екатеринбург, где выступил с очередной лекцией и тоже чувствовал себя хорошо.Судя по всему, отравленную одежду Быков надел утром 16 апреля.

Паняев, Сухарев и Осипов не ответили на запросы The Insider и Bellingcat о комментарии. Дмитрий Быков заявил The Insider и Bellingcat, что у него нет никаких догадок о возможных мотивах убийц.