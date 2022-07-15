Bellingcat и The Insider объявлены в России нежелательными организациями

Генеральная прокуратура объявила расследовательские СМИ Bellingcat и The Insider нежелательными организациями, что означает, среди прочего, полный запрет на сотрудничество с ними для российских граждан.

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Оба СМИ уже значились в списке "иностранных агентов": Bellingcat — с октября прошлого года, The Insider — с июля.

Статус "нежелательной организации", однако, фактически запрещает их деятельность в России; к СМИ он применялся относительно редко, наиболее ярким примером ровно год назад стало издание "Проект".

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды) (признана в РФ СМИ-иноагентом), The Insider (Латвия) (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия)", — цитируют информагентства сообщение Генпрокуратуры.

По мнению прокуратуры, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Информация о принятом решении направлена в минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ и обнародования", — заявили в ведомстве.

Нежелательной организацией в России считается та, чья деятельность может "представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности страны или безопасности государства".

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории страны, а россиянам — участвовать в их работе. За участие в деятельности такой организации уголовная ответственность наступает уже после первого привлечения по административной статье.

За руководство и организацию деятельности нежелательной организации предусмотрены сроки от двух до шести лет колонии.

В марте этого года нежелательными организациями в России признали издание "Важные истории" и компанию-учредителя расследовательского антикоррупционного проекта OCCRP. Ранее и их объявили иностранными агентами.

Bellingcat и The Insider известны своими совместными расследованиями о вмешательствах Кремля и спецслужб в политические процессы других стран, о российской ЧВК "Вагнер", а также об отравлениях Навального и Скрипалей. В 2020 году Bellingcat, Der Spiegel и Си-эн-эн провели совместное расследование и узнали имена трех сотрудников ФСБ, которые следовали за политиком Алексеем Навальным в Томск, где он был предположительно отравлен "Новичком".

В последний год у Bellingcat и The Insider выходила серия расследований об отравителях Навального.

В марте этого года расследователи пришли к выводу, что в год до смерти политика Бориса Немцова за ним следили те же сотрудники ФСБ, что и за Навальным.

Кроме того, Bellingcat и The Insider опубликовали множество расследований об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, они назвали имена подозреваемых в преступлении — настоящие и вымышленные — и выяснили детали их попадания в Солсбери.

В сентябре 2021 года основателя и шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск. В квартире его родителей прошел обыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы с Украиной в Воронежской области. Журналист тогда опроверг заявление ФСБ о том, что он пересек украино-российскую границу, но подтвердил, что находится за пределами России.