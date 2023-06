Bellingcat: российские оккупационные силы построили дамбу возле Токмака и могут затопить город

Российские военные перед украинским контрнаступлением построили дамбу возле оккупированного города Токмак в Запорожской области и могут затопить город, чтобы не допустить приближения Вооруженных сил Украины (ВСУ), анализирует журналистская расследовательская группа Bellingcat.

Независимые наблюдатели согласны с тем, что этот шаг является частью более широкой тенденции России по строительству водных преград для сдерживания контрнаступления ВСУ, как это уже было с Каховской ГЭС.

Bellingcat опубликовала серию спутниковых снимков, подтверждающих существование плотины. Из-за плотины на реке Малая Токмачка низины уже затоплены, что, вероятно, призвано воспрепятствовать передвижению украинских сил.

Russian forces built a makeshift dam to cause flooding around the occupied city of Tokmak prior to Ukraine's counter-offensive. https://t.co/5GdecR6Xnz