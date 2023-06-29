Bellingcat: российские оккупационные силы построили дамбу возле Токмака и могут затопить город

Российские военные перед украинским контрнаступлением построили дамбу возле оккупированного города Токмак в Запорожской области и могут затопить город, чтобы не допустить приближения Вооруженных сил Украины (ВСУ), анализирует журналистская расследовательская группа Bellingcat.

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Независимые наблюдатели согласны с тем, что этот шаг является частью более широкой тенденции России по строительству водных преград для сдерживания контрнаступления ВСУ, как это уже было с Каховской ГЭС.

Bellingcat опубликовала серию спутниковых снимков, подтверждающих существование плотины. Из-за плотины на реке Малая Токмачка низины уже затоплены, что, вероятно, призвано воспрепятствовать передвижению украинских сил.

Russian forces built a makeshift dam to cause flooding around the occupied city of Tokmak prior to Ukraine's counter-offensive. https://t.co/5GdecR6Xnz — Bellingcat (@bellingcat) June 29, 2023



Расследователи Bellingcat также допускают, что Россия может рассмотреть возможность полного затопления Токмака.

На снимках от 6 июня видно, что на реке построена плотина. Отпечатки шин на ней свидетельствуют о том, что дамба также используется как дополнительный мост, хотя рядом проходит действующая дорога Р37.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) June 29, 2023



Токмак расположен на важной дороге, соединяющей оккупированную Васильевку с Бердянском. Также через город проходит дорога на Мелитополь. Бердянск упоминается как одно из направлений украинского контрнаступления для выхода к морю из Запорожья и отвода оккупационных сил на юге Украины от прямых маршрутов с Россией.