Bellingcat: сотрудница ГРУ жила в Европе c поддельным паспортом и под видом "светской львицы" дружила с офицерами НАТО

Bellingcat, Der Spiegel, La Repubblica и The Insider выпустили совместное расследование о сотруднице ГРУ "Ольге Колобовой" или "Марии Аделе Куфельдт Ривере", которая с с 2009 года жила в Европе по поддельному паспорту и общалась с офицерами НАТО и ВМС США, пишет "Новая газета. Европа".

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Журналисты выяснили, что в 2005 году женщина пыталась получить гражданство Перу, рассказав властям выдуманную историю о своем рождении в этой стране. Получить документ на имя Марии Аделы Куфельдт Риверы у нее не получилось, но спустя год у нее появился российский паспорт на это же имя.

"Внутренний российский паспорт, выданный "Марии Аделе", принадлежал к той же серии, которую ГРУ выдало как минимум шести другим своим сотрудникам, включая "Сергея Павлова" (настоящее имя Сергей Лютенко), одного из отравителей болгарского оружейника Емельяна Гебрева, и "Александра Данилина" (настоящее имя Александр Ковальчук), причастного к отравлению Сергея Скрипаля", — отмечает The Insider.

Несмотря на отсутствие перуанского паспорта, в будущем сотрудница ГРУ рассказывала новым знакомым, что родилась именно в Перу. Якобы вместе с мамой-перуанкой она поехала в СССР в 1980 году на Олимпийские игры, но потом ее мать срочно вернулась на родину, оставив маленькую "Марию Аделу" жить в советской семье.

Начиная с 2009 года "Мария Адела" стала ездить в Европу. Она зарегистрировала во Франции свой ювелирный бренд, а знакомым рассказывала, что изучает в разных странах геммологию и дизайн.

В 2012 году сотрудница ГРУ вышла замуж за некого Д.М. У него был итальянский паспорт, а также эквадорское и российское гражданство. Через год мужчина умер от "двойной пневмонии и системной красной волчанки". Опрошенные журналистами друзья погибшего ничего не слышали о его браке с "Марией Аделой", один из его знакомых предположил, что он мог заключить "брак по расчету, чтобы помочь кому-то получить европейский паспорт".

В 2014 году "Мария Адела" зарегистрировала в Италии компанию по производству украшений Serein SRL и открыла в Неаполе бутик с украшениями. Под видом украшений ручной работы она продавала купленную у китайских оптовых интернет-магазинов бижутерию.

Пиком ее карьеры журналисты считают должность секретаря в местном отделении благотворительной организации Lion’s Club. Оно было создано базирующимися в Неаполе офицерами НАТО.

Именно на этой работе "Мария Адела" подружилась с несколькими офицерам НАТО и ВМС США. Она приходила к ним домой, со многими общалась в социальных сетях, в том числе в романтическом ключе. Опрошенные сотрудники НАТО отрицают, что обсуждали с ней политику или какие-то секретные материалы.

После того, как в 2018 году Bellingcat и Insider рассказали подробности об отравлении Скрипалей офицерами ГРУ и опубликовали данные их паспортов, "Мария Адела" вернулась в Россию. На своей странице в фейсбуке она заявила, что лечится от рака. Ее европейские друзья думали, что она умерла, пока в декабре 2021 года она не написала одной из своих знакомых сообщение: "Дорогая, дорогая Марсель! Есть много вещей, которые я не могу (и никогда не смогу) объяснить! Но скучаю по тебе очень и очень-очень…".

Как выяснили журналисты, с 2018 года сотрудница ГРУ живет в Москве под именем "Ольга Колобова" в полученной от государства элитной квартире в комплексе "Селигер Сити" в Западном Дегунино. Предположительно, сейчас она работает в Пенсионном фонде.