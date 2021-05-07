Белоруссия создала собственную вакцину от коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Белоруссии разработали вакцину от COVID-19, сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

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"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, "живую" вакцину", — сказал он.

При этом глава государства отметил, что в Белоруссии не будут торопиться с собственной вакциной, поскольку болезнь может измениться и штамм "будет совсем другой". По его словам, нет гарантий, что имеющиеся сегодня вакцины будут помогать от новых штаммов коронавируса.

"Мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", — указал он.

Распоряжение о создании вакцины от коронавируса в Белоруссии Лукашенко подписал 1 апреля. Согласно документу, разработкой вакцины в 2021–2023 годах займутся Минздрав и Национальная академия наук Белоруссии.

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