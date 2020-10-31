Белоруссия запретит иностранцам въезд в страну

С 1 ноября Белоруссия временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, сообщили в Госпогранкомитете.

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Официальное сообщение опубликовано в субботу, 31 октября. Запрет вступает в силу уже в воскресенье, 1 ноября 2020 года.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной Covid-19", — говорится в официальное сообщении.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, данное ограничение не распространяется.

Существует ряд исключений. Запрет не распространяется на иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и членов официальных делегаций, водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений, иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь и др.

Помимо того, после въезда на территорию Республики Беларусь лица должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока.