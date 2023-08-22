Белорусская активистка, которой отказали в убежище в Литве из-за "связей с разведкой РФ", получила ВНЖ
Foto: AFP/Scanpix

Белорусской активистке Ольге Карач, недавно получившей отказ в предоставлении политического убежища в Литве из-за "угрозы национальной безопасности", выдали вид на жительство. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на заявление самой Карач.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мне было отказано в предоставлении политического убежища, но тем же решением дали вид на жительство в Литве", — говорится в комментарии белоруски.

Заместитель директора Департамента миграции Литвы Люция Войшнис подтвердила журналистам, что даже при отрицательном решении при рассмотрении прошения о предоставлении убежища заявителю может быть выдан ВНЖ, если возвращение человека в страну происхождения представляет для него опасность.

"Если принимается решение о том, что лицо не может быть возвращено в страну происхождения из-за определенных угроз его жизни, то в этом случае лицо остается в Литве, и ему выдается временный вид на жительство сроком на один год по гуманитарным соображениям", — сообщила Войшнис, подчеркнув, что она комментирует не конкретный случай, а правоприменительную практику в целом.

LRT отмечает, что решение не предоставлять убежище, но выдать Карач новый вид на жительство, пока что не вступило в силу. Сама активистка ранее заявляла, что будет обжаловать действия литовских властей в суде — на время рассмотрения иска она сохранит статус соискателя убежища и сможет легально оставаться в стране.

Карач впервые получила литовский ВНЖ в 2014 году, до 2020 года жила на две страны, а затем окончательно покинула Беларусь. На родине возглавляемую активисткой организацию "Наш дом" признали экстремистской, а саму женщину внесли в список "террористов".

Прошение о предоставлении убежища Карач подала в 2022 году. Рассматривая это заявление, Департамент государственной безопасности Литвы пришел к выводу, что Карач сотрудничала с российской разведкой, во время посещений РФ в 2015-2019 годах встречалась с сотрудниками спецслужб и передавала им "информацию о представителях белорусского режима и оппозиции, а также их деятельности".

Также, считают в литовском ДГБ, активистка стремилась "заручиться поддержкой российского правительства в своей политической деятельности в Беларуси и обсуждала свои возможные политические обязательства перед Россией с представителями российской разведки, а они заботились об имидже Карач и давали советы по деятельности в публичном пространстве".

Никаких доказательств ДГБ не предоставил, сославшись на то, что эта информация засекречена.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сама активистка отрицает обвинения литовских властей. В беседе с BNS она предположила, что заключение ДГБ может быть связано с сообщениями, которые поступили в ведомство от других белорусских общественных организаций.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе