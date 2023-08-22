Белорусская активистка, которой отказали в убежище в Литве из-за "связей с разведкой РФ", получила ВНЖ

Белорусской активистке Ольге Карач, недавно получившей отказ в предоставлении политического убежища в Литве из-за "угрозы национальной безопасности", выдали вид на жительство. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на заявление самой Карач.

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"Мне было отказано в предоставлении политического убежища, но тем же решением дали вид на жительство в Литве", — говорится в комментарии белоруски.

Заместитель директора Департамента миграции Литвы Люция Войшнис подтвердила журналистам, что даже при отрицательном решении при рассмотрении прошения о предоставлении убежища заявителю может быть выдан ВНЖ, если возвращение человека в страну происхождения представляет для него опасность.

"Если принимается решение о том, что лицо не может быть возвращено в страну происхождения из-за определенных угроз его жизни, то в этом случае лицо остается в Литве, и ему выдается временный вид на жительство сроком на один год по гуманитарным соображениям", — сообщила Войшнис, подчеркнув, что она комментирует не конкретный случай, а правоприменительную практику в целом.

LRT отмечает, что решение не предоставлять убежище, но выдать Карач новый вид на жительство, пока что не вступило в силу. Сама активистка ранее заявляла, что будет обжаловать действия литовских властей в суде — на время рассмотрения иска она сохранит статус соискателя убежища и сможет легально оставаться в стране.

Карач впервые получила литовский ВНЖ в 2014 году, до 2020 года жила на две страны, а затем окончательно покинула Беларусь. На родине возглавляемую активисткой организацию "Наш дом" признали экстремистской, а саму женщину внесли в список "террористов".

Прошение о предоставлении убежища Карач подала в 2022 году. Рассматривая это заявление, Департамент государственной безопасности Литвы пришел к выводу, что Карач сотрудничала с российской разведкой, во время посещений РФ в 2015-2019 годах встречалась с сотрудниками спецслужб и передавала им "информацию о представителях белорусского режима и оппозиции, а также их деятельности".

Также, считают в литовском ДГБ, активистка стремилась "заручиться поддержкой российского правительства в своей политической деятельности в Беларуси и обсуждала свои возможные политические обязательства перед Россией с представителями российской разведки, а они заботились об имидже Карач и давали советы по деятельности в публичном пространстве".

Никаких доказательств ДГБ не предоставил, сославшись на то, что эта информация засекречена.

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Сама активистка отрицает обвинения литовских властей. В беседе с BNS она предположила, что заключение ДГБ может быть связано с сообщениями, которые поступили в ведомство от других белорусских общественных организаций.