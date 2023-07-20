Белорусская армия и ЧВК "Вагнер" проведут совместные учения у границы с Польшей
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Минобороны Беларуси заявило, что на полигоне "Бретский" белорусские подразделения сил специальных операций проведут учения совместно с перебравшимися в Беларусь "вагнеровцами". Полигон находится недалеко от польской границы.

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"Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"", — говорится в телеграм-канале белорусского министерства.

Министерство также опубликовало фотографии тренировок.

После мятежа ЧВК Вагнера было объявлено, что наемники, не желающие подписывать контракт с Минобороны РФ, могут уйти в Беларусь. По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", к вечеру 19 июля в Беларусь прибыли девять колонн ЧВК Вагнера, в стране находятся уже 2000-2500 наемников компании.

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