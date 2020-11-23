Белорусская автокефальная православная церковь объявила анафему Лукашенко

Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме президента Александра Лукашенко. Как сообщает портал телеканала "Дождь", об этом было объявлено во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

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Лукашенко совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других жителей, говорится в тексте анафемы. Он и его союзники совершают "кровавые расправы" над мирным населением в "многострадальной Беларуси", отмечается там же.

Упоминается и Россия: "Это насилие и унижение правопорядка происходит при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя „православным" и „старшим братом", но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права".

Самого Лукашенко архиепископ Святослав Логин называет "бывшим президентом", "палачом", "самозванцем".