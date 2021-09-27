Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова стала лауреатом премии Вацлава Гавела
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лауреатом премии Совета Европы имени Вацлава Гавела в 2021 году стала одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова. Это решение было оглашено в понедельник, 27 сентября, на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Вручая награду, председатель ПАСЕ Рик Дамс заявил: "Сопротивляясь режиму, который избрал силу и жестокость против мирных и законных протестов, Колесникова показала, что она готова рискнуть собственной безопасностью ради дела, более важного, чем она сама - она проявила истинное мужество".

От имени Колесниковой, осужденной недавно судом в Минске к длительному сроку лишения свободы, премию получила ее сестра Татьяна Хомич.

Премия Вацлава Гавела, названная в честь бывшего диссидента, а затем - президента Чехии, была учреждена в 2013 году. Ее сумма составляет 60 тысяч евро. Лауреатами премии, в числе прочих, становились российская правозащитница Людмила Алексеева и правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий.

Белорусский музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она стала одной из ключевых фигур протеста против режима белорусского правителя Александра Лукашенко. Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе.

В начале сентября этого года Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и приговорил к 11 годам тюрьмы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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