Белорусская оппозиция пообещала не противиться участию Лукашенко в повторных выборах

Белорусская оппозиция будет добиваться повторных президентских выборов в стране, но не имеет ничего против участия в них Александра Лукашенко. Об этом 20 августа заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

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"Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться", — подчеркнула она.

Лукашенко сможет принять участие в новых выборах, уточнила Колесникова.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", — заявила член координационного совета оппозиции.

Координационный совет был создан для организации трансфера власти по призыву избирательного штаба Светланы Тихановской. Она участвовала в выборах и считает, что не проиграла и не признает официальные итоги подсчета голосов.

Днем ранее Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси назвал созданный совет "черной сотней" и напомнил, что создание организаций ради захвата власти карается законом. Он также поручил КГБ выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия, а журналистам — разъяснять гражданам, что цели совета губительны для государства.

Первое собрание совета прошло 18 августа. На следующий день был избран президиум совета. В него вошли Колесникова, писатель Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился со Светланой Тихановской и пообещал содействовать в организации новых выборов в Беларуси.