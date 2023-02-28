Белорусские "партизаны" заявляют об атаке на "летающий радар" А-50. Чем ценен этот самолет?

Белорусские активисты накануне сообщили о диверсии на военном аэродроме под Минском, в результате которой, как они утверждают, поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Если это действительно так, что это значит для российской армии, воюющей в Украине?

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Проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств BYPOL утверждает, что в результате диверсии, якобы проведенной участниками группы на военном аэродроме в Мачулищах в воскресенье, был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом заявлении в понедельник написали мировые СМИ — в частности, агентство Reuters.

"Это были беспилотники. Участники операции — белорусы", — заявил лидер организации BYPOL Александр Азаров в телеграм-канале и на новостном канале "Белсат". BYPOL объявлена властями Беларуси террористической организацией, а "Белсат" — польский вещатель, которого официальный Минск предпочитает называть экстремистским.

Азаров сообщил агентству по телефону, что на планирование операции ушло несколько месяцев и что "партизаны" будут стремиться к проведению новых акций.

Кремль отказался комментировать заявление Азарова, заявив, что предполагаемый инцидент произошел на территории Беларуси. Немедленного ответа на запросы о комментариях от министерств обороны Беларуси или России не последовало, отмечает Reuters.

Франак Вечерко, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, написал в твиттере, что удару по авиабазе под Минском причастны два белорусских "партизана". По его утверждению, беспилотники повредили переднюю и центральную части самолета А-50, в том числе антенну радара и авионику. Два человека, которые провели эту акцию, сейчас находятся в безопасности за пределами Беларуси, заявил Вечерко.

Белорусская правозащитная группа "Вясна" сообщила в понедельник, что в Мачулищах, где расположена авиабаза, задержана женщина. А заблокированное в Беларуси издание "Зеркало" написало, что белорусские силовики "разыскивают подозреваемого в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах" — уроженца Крыма. Издание ссылается на своего читателя, который сообщил журналистам о разосланной милицией ориентировке.

Чем уникален самолет, о предполагаемой атаке на которой рассказывают активисты и СМИ?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов — о том, что это за самолет:

"А-50 — особо ценный самолет. Их гораздо меньше, чем истребителей. В России существует всего девять единиц самолетов ДРЛО А-50 и четыре модернизированных версии — А-50У.

Если информация о повреждении "летающего радара" А-50 на военном аэродроме в Мачулищах рядом с Минском подтвердится, значит, это, скорее всего, была хорошо спланированная атака, а не просто удар по первому попавшемуся самолету.

На самом аэродроме, судя по публикациям в прессе и снимкам, которые появились в интернете, базировались истребители-перехватчики МиГ-31, а также военно-транспортные Ил-76 и другие самолеты. Но удару подвергся именно А-50.

Такой самолет — очень важная военная цель. Это "глаза и уши" авиационной группировки, а заодно и ее "нервный центр".

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения, как называется А-50, нужен для того, чтобы контролировать воздушное пространство, в котором действует авиация, выявляя цели, координируя и направляя свои боевые самолеты. Он может отслеживать не только воздушные, но и наземные цели, например, радары.

Это важнейший элемент любой современной авиационной операции — такой радар расширяет возможности контроля воздушного пространства там, где не хватает мощных наземных станций и центров управления.

У границ Украины, Румынии и над Черным морем с начала российского вторжения в Украину почти постоянно дежурят западные самолеты AWACS (Airborne Warning and Control System — Авиационная система радиолокационного обнаружения и наведения, то есть аналог самолета ДРЛО), которые, вероятно, предоставляют информацию ВСУ.

Подтвердить информацию о характере предполагаемых повреждений пока невозможно. Был ли поврежден сам самолет или повреждено радиолокационное оборудование (самая заметная и хрупкая деталь А-50, похожее на "тарелку" над фюзеляжем) — в любом случае самолет, если его действительно атаковали, должен был выйти из строя и подлежит ремонту".

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О том, чем важны А-50, в понедельник говорил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, который рассказывал о том, что россияне сейчас запускают иранские дроны "Шахед", чтобы обнаружить и вывести из строя украинские средства ПВО.

"Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места [ее расположения]. Тот же [российский] радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда мы по "Шахедам" ведем боевую работу, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и так далее", — пояснил Игнат.

В ночь на понедельник Украина подверглась новой атаке дронов.