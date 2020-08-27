Белорусские власти отклонили просьбу премьер-министров стран Балтии о визите

Премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы во время белорусского внутриполитического кризиса прилететь в Минск, чтобы встретиться как с представителями власти, так и оппозиции, но канцелярия правительства и МИД Республики Беларусь посчитали подобный визит невозможным, сообщает Err.ee.

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20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллинна связались с канцелярией правительства Республики Беларусь.

"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел, — сказал в интервью ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают".

"Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, что игнорируют любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне", — считает Ратас.

Главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко.

"Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", — заявил Ратас.

18 августа правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало результатов президентских выборов в Белоруссии и отметило, что Лукашенко лишился своего мандата из-за фальсификации результатов президентских выборов. Эстонские власти призвали провести в Республике Беларусь новые выборы.

По официальным данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко получил на прошедших 9 августа выборах 80,10% голосов, а основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,12%. После завершения голосования в Белоруссии не стихают протесты, на которых происходят столкновения демонстрантов с представителями силовых структур.