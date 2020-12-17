Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало c супругой переехали в Латвию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Недопущенный к выборам президента Беларуси кандидат Валерий Цепкало вместе с супругой Вероникой Цепкало переехали в Латвию. В Риге они создают фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище. Об этом супруги рассказали в интервью "Настоящему времени", сообщает портал tut.by.

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"У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были. А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут. Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно. Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся", — рассказал в интервью Валерий Цепкало.

Политическое убежище в Латвии супруги не запрашивали, а жизнь в Риге воспринимают как временную и вынужденную меру.

Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров. "Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель — это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах", — рассказала Вероника Цепкало.

О том, что супруги рассматривают Ригу, как возможное место жительства, стало известно в сентябре, когда они находились с визитом в Латвии. На тот момент семья жила в Польше.

Валерий Цепкало пытался составить конкуренцию Александру Лукашенко на президентских выборах, однако не был до них допущен.

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