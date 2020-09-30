Белорусское издание Tut.by лишили статуса СМИ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Белорусское издание Tut.by, ставшее с начала протестов в республике одним из наиболее читаемых новостных порталов, лишили статуса средства массовой информации сроком на три месяца. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на заявление редакции Tut.by.

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"Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания", — говорится в сообщении.

При этом в издании отметили, что новости продолжат выходить, поскольку редакция будет работать как интернет-ресурс без статуса СМИ.

В Tut.by. указали, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Белоруссии носит добровольный характер. Лишение статуса СМИ не позволит журналистам "работать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию".

В редакции отметили, что после президентских выборов издание получило четыре предупреждения от Министерства информации Белоруссии по поводу опубликованных материалов.

Tut.by было создано в 2000 году и изначально специализировалось на публикации новостей и предоставлении сервиса электронной почты.

Ранее у белорусских властей уже возникали претензии к Tut.by. Так, например, в 2019 году главный редактор издания Марина Золотова была оштрафована на 3150 евро по делу о сбоях при доступе к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

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