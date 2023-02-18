Белый дом: ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тысяч человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По оценке Вашингтона, ЧВК "Вагнер" с начала российского вторжения потеряла в Украине более 30 тысяч человек, заявил в пятницу, 17 февраля, Белый дом.

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Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что из этого числа погибли около 9 тысяч человек, причем около половины из этих 9 тысяч якобы были убиты с середины декабря.

Около 90% убитых в декабре были завербованы из российских колоний, цитирует Кирби телекомпания CNN.

ЧВК "Вагнер" в значительной степени полагается на осужденных, чтобы пополнить свои ряды, и нет никаких признаков, что она отказалась от этой тактики, считает представитель Белого дома. Основатель группы Евгений Пригожин заявлял, что вынужден приостановить вербовку в колониях.

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